Hoewel elk ras natuurlijk uitzonderingen kent, kun je aan de hand van een ras wel een indicatie uitspreken over de levensverwachting. Zo is het over het algemeen zo dat grotere rassen – helaas – een kortere levensverwachting hebben dan kleine rassen. Dit heeft te maken met genetische factoren en rasspecifieke kenmerken.



Grote rashonden verouderen sneller dan kleine rashonden, waardoor zij ook vaker of sneller te maken kunnen krijgen met gewrichtsproblemen en bijvoorbeeld verschillende soorten kanker. Kleine rassen daarentegen staan juist bekend om hun lange levensverwachting, met de Yorkshire Terriër en de Chihuahua als rashondjes met de langste levensverwachting. Overigens is het goed om te weten dat brachycefale (kortsnuitige) honden gemiddeld maar liefst 40% korter leven dan honden met een gezonde snuitlengte. Hieronder vallen onder meer de Franse en Engelse Bulldog, Boxer, Shih Tzu, Boston Terriër, Bull Mastiff, Cavalier King Charles Spaniël en de Mopshond.