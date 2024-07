De Border Collie is een intelligente, trouwe hond die een gracieuze, elegante houding en perfecte balans combineert met een groot uithoudingsvermogen.

Deze zeer energieke werkhond is een aanhankelijke metgezel. De Border Collie is door zijn bewegings- en trainingsvereisten het best geschikt voor eigenaren of gezinnen die al eerder ervaring met een werkrashond opgedaan hebben.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)