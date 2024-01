Om uw hond enthousiast te laten bewegen is het belangrijk dat hij de activiteit leuk vindt. Maar u moet het natuurlijk ook leuk vinden en de tijd hebben. Daarom hier wat alternatieven voor lange wandelingen.

Via spelletjes – in de tuin of in huis – kan uw hond verschillende geuren ontdekken en ondertussen veel bewegen. Een bal apporteren in het park of op het strand kan een intensieve work-out zijn voor u allebei en met een eenvoudige ballenwerper of een tennisracket kunt u nog veel verder gooien. Handig voor een hond met veel energie!

Als uw hond het leuk vindt om met andere honden te spelen, spreek dan af met andere hondeneigenaren of kijk op het internet of er uitlaatgroepen of sportsessies voor honden in uw buurt zijn. Zulke georganiseerde activiteiten kunnen een uitstekende gelegenheid zijn voor sociaal contact, zowel tussen de honden als baasjes.