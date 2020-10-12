Segurança alimentar para animais de estimação: Perguntas a fazer ao seu fabricante
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Se você não tem certeza de como avaliar o alimento de seus gatos e cães, a ajuda está à mão. A Associação Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA) criou um kit de ferramentas de nutrição, com as principais perguntas que você deve fazer aos fabricantes para verificar a segurança alimentar e a qualidade dos alimentos.
O alimento do meu pet é seguro?
Tanto a Associação Americana de Hospitais Veterinários (AAHA) quanto a Associação Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA) publicaram Diretrizes de Avaliação Nutricional que fornecem uma estrutura para fazer recomendações para cada gato e cão.
O kit de ferramentas de nutrição da WSAVA contém “Recomendações sobre como selecionar alimentos para animais de estimação”. Este recurso fornece as principais perguntas que devemos fazer aos fabricantes de alimentos para animais de estimação.
Perguntas a fazer sugeridas pela WSAVA1
- Você emprega um nutricionista qualificado em tempo integral?
- Qual é o nome e as qualificações deste nutricionista?
- Quem formula suas dietas e quais são suas credenciais?
- Suas dietas são analisadas usando ensaios de alimentação da AAFCO (Associação Americana Oficial de Controle de Alimentos) ou por formulação para atender aos perfis de nutrientes da AAFCO? (NB: Os requisitos nutricionais da Federação Europeia da Indústria de Alimentos para Animais de Estimação são levados em consideração na Europa.)
- Que tipo de pesquisa de produto foi realizada?
- Os resultados são publicados em periódicos revisados por pares?
A Royal Canin responde
Nutricionistas qualificados
Perguntas WSAVA: Você emprega um nutricionista qualificado em tempo integral? Qual é o nome e as qualificações deste nutricionista? Quem formula suas dietas?
A Royal Canin é uma empresa mundial que fornece fórmulas nutricionais para cães e gatos em mais de 91 países, com fábricas de última geração localizadas em todo o mundo.
As formulações são desenvolvidas por uma equipe de nutricionistas veterinários, nutricionistas PhD e associados da Royal Canin com mestrado em nutrição de pequenos animais. Essas equipes estão baseadas principalmente no Campus de Pesquisa da Royal Canin em Aimargues, na França, mas também temos nutricionistas totalmente qualificados em vários outros países.
Em nosso campus em Aimargues, nossa equipe de nutricionistas desenvolve e testa novas formulações conduzindo pesquisas e utilizando conhecimentos de todo o mundo. Nossa abordagem aberta e colaborativa nos permite contribuir e nos beneficiar das últimas descobertas científicas e de observação no campo da nutrição de animais de estimação. Isso inclui a cooperação contínua com o Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Reino Unido) e o Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, EUA).
Teste de dietas
Pergunta WSAVA: Suas dietas são testadas usando testes de alimentação da AAFCO ou por formulação para atender aos perfis de nutrientes da AAFCO?
Ciência e observação estão no centro de como formulamos nossas dietas. Temos dois centros próprios para animais de estimação para realizar pesquisas em palatabilidade e digestibilidade. Os animais que vivem nesses centros são observados continuamente e estudados sob o ponto de vista de saúde e bem-estar. Embora realizemos análises em seus comportamentos alimentares, nunca realizamos testes invasivos.
O respeito pela saúde e pelo bem-estar dos gatos e cães está no centro da filosofia da Royal Canin, proibindo qualquer experimento invasivo em animais. As únicas experiências que realizamos são para estabelecer a preferência alimentar, palatabilidade e digestibilidade. A palatabilidade e a digestibilidade são avaliadas por gatos e cães. As reações desses “provadores profissionais” são cuidadosamente observadas.
Quando se trata de realizar testes de alimentação, a Royal Canin respeita os padrões nutricionais em todo o mundo. Além dos padrões da AAFCO e da FEDIAF, as exigências nutricionais estabelecidas pelo National Research Council (NRC) também são respeitadas. Na Europa, as características nutricionais das dietas veterinárias estão estabelecidas na Diretiva 2008/38/EC (diretiva PARNUTs). Desenvolvemos mais de 200 fórmulas diferentes, incluindo produtos úmidos e secos para gatos e cães.
A grande maioria é validada e está em conformidade com os perfis nutricionais da AFFCO e da FEDIAF e/ou com testes de alimentação, em que estes são os reguladores nutricionais mais relevantes. Formulamos uma série de produtos terapêuticos ou clínicos específicos, como nossas fórmulas de suporte hepático e renal, que têm níveis de nutrientes adaptados de maneira muito precisa para atender às necessidades específicas de gatos e cães com tais doenças. Algumas dietas impedem o cumprimento das diretrizes de adequação de nutrientes da AAFCO para manutenção de adultos. Para essas dietas, ajudar a controlar as condições de saúde é mais importante do que atender aos perfis nutricionais da AAFCO.
Nesses casos, todas as fórmulas passaram por testes de produtos alternativos e mostraram-se seguras por meio de testes clínicos que mostram que são eficazes no manejo dos processos de doenças para os quais foram destinadas. Todos foram dados para gatos e cães em testes de longo prazo e ajudaram os gatos e cães a se desenvolverem. Essas dietas são facilmente reconhecidas, pois são rotuladas como alimentação intermitente ou suplementar.
Controle de qualidade e pesquisa de produtos
Perguntas WSAVA: Que medidas específicas de controle de qualidade você usa para garantir a consistência e a qualidade de seus ingredientes e do produto final? Que tipo de pesquisa de produto foi realizada? Os resultados são publicados em periódicos revisados por pares?
Do início ao fim, os tutores podem ter certeza de que a Royal Canin oferece alimentos seguros e de alta qualidade. Nosso processo de controle de qualidade robusto pode incluir qualquer uma das seguintes análises não invasivas, dependendo da intenção da dieta:
- Testes de palatabilidade
- Testes de digestibilidade
- Testes de supersaturação relativa (sistema urinário)
- Qualidade e consistência das fezes
- Análise de aminoácidos
- Análise de ácidos graxos
- Estudos toxicológicos e dados de estabilidade
- Ensaios clínicos quanto à eficácia em conjunto com médicos-veterinários e tutores
- Parâmetros sanguíneos (quando apropriado)
- Pesquisa revisada por pares
- Testes de campo em colaboração com criadores e profissionais
A qualidade do produto começa com a auditoria dos ingredientes de cada fornecedor. Sempre que possível, buscamos ingredientes locais; no entanto, a segurança e a qualidade dos ingredientes são nossa prioridade. Antes de entrar na instalação, cada ingrediente deve ser examinado por técnicos treinados para confirmar a qualidade e segurança.
Um teste importante de segurança do produto é a Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS), uma ferramenta analítica que compara a “impressão digital” de um ingrediente a um extenso banco de dados interno de padrões. Se os resultados do NIRS para o ingrediente recebido não corresponderem ao padrão, o ingrediente será rejeitado antes do descarregamento.
Testes adicionais além do NIRS também são realizados. Por exemplo, o teste de micotoxinas (para o crescimento de fungos) é realizado em qualquer ingrediente ou matéria-prima que possa ser afetado e, portanto, comprometer o bem-estar de um gato ou cão.
Também tomamos cuidado com a movimentação de funcionários em nossas fábricas. O zoneamento estrito é outra forma de manter a qualidade e a segurança, garantindo que materiais indesejados e elementos que representam um risco biológico ou físico não sejam transportados de uma área para outra. As zonas podem ser divididas em áreas dedicadas a:
- Recebimento, teste inicial e processamento de matérias-primas
- Medição inicial e dosagem de matérias-primas, mistura e moagem
- "Processamento térmico" ou cozimento
- Secagem, revestimento e resfriamento (fabricação de alimentos secos)
- Embalagem e armazenamento
Como garantir a segurança em todos os locais
Nossas medidas de segurança rigorosas não param por aí. Uma rede de laboratórios de última geração em todo o mundo conduz análises detalhadas de todos os ingredientes e produtos acabados de nossas fábricas. Uma rede global de laboratórios significa que juntos podemos monitorar tendências e alertar uns aos outros para possíveis problemas. Isso significa que podemos refinar continuamente a forma como trabalhamos, inovar a forma como praticamos segurança alimentar, melhorar os métodos de controle de qualidade e, por fim, produzir produtos melhores.
As unidades de fabricação da Royal Canin cumprem e excedem muitos padrões de garantia de qualidade, definidos por organismos de aprovação externos e pelos nossos próprios regulamentos da Mars Petcare. Alguns deles incluem:
- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP) em segurança alimentar
- Padrão de Boas Práticas de Fabricação e Princípios Gerais de Higiene Alimentar (GMP/GHP)
- Padrões de qualidade e segurança alimentar Mars
Empregar altos padrões como esses nos leva a altos níveis de precisão, qualidade, progresso ambiental e, o mais importante, segurança alimentar. Com mais de 500.000 análises de matérias-primas e produtos acabados por ano, nosso compromisso é alimentar pets com o melhor produto que podemos criar.
1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf
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