Em nosso campus em Aimargues, nossa equipe de nutricionistas desenvolve e testa novas formulações conduzindo pesquisas e utilizando conhecimentos de todo o mundo. Nossa abordagem aberta e colaborativa nos permite contribuir e nos beneficiar das últimas descobertas científicas e de observação no campo da nutrição de animais de estimação. Isso inclui a cooperação contínua com o Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Reino Unido) e o Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, EUA).

Teste de dietas

Pergunta WSAVA: Suas dietas são testadas usando testes de alimentação da AAFCO ou por formulação para atender aos perfis de nutrientes da AAFCO?

Ciência e observação estão no centro de como formulamos nossas dietas. Temos dois centros próprios para animais de estimação para realizar pesquisas em palatabilidade e digestibilidade. Os animais que vivem nesses centros são observados continuamente e estudados sob o ponto de vista de saúde e bem-estar. Embora realizemos análises em seus comportamentos alimentares, nunca realizamos testes invasivos.

O respeito pela saúde e pelo bem-estar dos gatos e cães está no centro da filosofia da Royal Canin, proibindo qualquer experimento invasivo em animais. As únicas experiências que realizamos são para estabelecer a preferência alimentar, palatabilidade e digestibilidade. A palatabilidade e a digestibilidade são avaliadas por gatos e cães. As reações desses “provadores profissionais” são cuidadosamente observadas.

Quando se trata de realizar testes de alimentação, a Royal Canin respeita os padrões nutricionais em todo o mundo. Além dos padrões da AAFCO e da FEDIAF, as exigências nutricionais estabelecidas pelo National Research Council (NRC) também são respeitadas. Na Europa, as características nutricionais das dietas veterinárias estão estabelecidas na Diretiva 2008/38/EC (diretiva PARNUTs). Desenvolvemos mais de 200 fórmulas diferentes, incluindo produtos úmidos e secos para gatos e cães.

A grande maioria é validada e está em conformidade com os perfis nutricionais da AFFCO e da FEDIAF e/ou com testes de alimentação, em que estes são os reguladores nutricionais mais relevantes. Formulamos uma série de produtos terapêuticos ou clínicos específicos, como nossas fórmulas de suporte hepático e renal, que têm níveis de nutrientes adaptados de maneira muito precisa para atender às necessidades específicas de gatos e cães com tais doenças. Algumas dietas impedem o cumprimento das diretrizes de adequação de nutrientes da AAFCO para manutenção de adultos. Para essas dietas, ajudar a controlar as condições de saúde é mais importante do que atender aos perfis nutricionais da AAFCO.

Nesses casos, todas as fórmulas passaram por testes de produtos alternativos e mostraram-se seguras por meio de testes clínicos que mostram que são eficazes no manejo dos processos de doenças para os quais foram destinadas. Todos foram dados para gatos e cães em testes de longo prazo e ajudaram os gatos e cães a se desenvolverem. Essas dietas são facilmente reconhecidas, pois são rotuladas como alimentação intermitente ou suplementar.