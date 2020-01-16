Alimento úmido ou seco – com o que alimentar um gato

Quando as pessoas pensam em como alimentar os gatos, costumam verificar se os alimentos úmidos ou secos serão os melhores. O melhor alimento para o gato não deve apenas fornecer a melhor nutrição, mas também deve ser fácil para você gerenciar e ser algo que o gato queira comer.

De preferência, ela também deve ajudar a manter possíveis problemas de saúde sob controle. O alimento úmido é uma ótima maneira de cuidar de algumas dessas necessidades, enquanto o alimento seco para gatos é excelente de outras maneiras. O alimento úmido ajuda a aumentar a ingestão de água pelo gato, enquanto o alimento seco ajuda a manter a saúde dental do gato. O aroma do alimento úmido provavelmente será mais tentador para um paladar exigente, enquanto o alimento seco manterá sua qualidade na tigela durante o dia inteiro. Como alimentos úmidos e secos para gatos oferecem benefícios diferentes, vale a pena considerar alimentar seu gato com uma mistura de ambos (mas não na mesma tigela).

Benefícios do alimento seco para gatos

Um dos principais benefícios do alimento seco é a facilidade de armazenamento e a simplicidade para servir ao seu gato. O alimento pode ficar na tigela o dia todo sem estragar. Isso permite que o gato petisque levemente com frequência, o que é ideal para apoiar hábitos alimentares saudáveis. Quando o alimento seco é formulado adequadamente, ele também ajuda a saúde dental por meio de uma superfície abrasiva suave no croquete para controlar os níveis de tártaro nos dentes do gato.

Benefícios do alimento úmido para gatos

Muitos gatos não recebem hidratação suficiente ao beber e dependem da comida para suplementar a quantidade de água que consomem. Um dos principais benefícios do alimento úmido para gatos é que ele ajuda a fornecer água extra, que os mantêm adequadamente hidratados e reduz a probabilidade de problemas de saúde em áreas como rins ou trato urinário.

O alimento úmido também tem o benefício adicional de exalar um aroma mais atrativo do que o alimento seco. Isso é importante para os gatos porque eles dependem mais do olfato que do paladar. O olfato de um gato normalmente é muito mais potente do que o de um ser humano, embora a língua de um humano tenha cerca de vinte vezes mais papilas gustativas do que a língua de um gato.