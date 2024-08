É normal se perguntar por quanto tempo você deve oferecer alimento para filhotes ao seu gato. Não se esqueça de que os filhotes passam por um período de rápido crescimento nos primeiros meses de suas vidas. No entanto, quando seu gato se torna adulto, ele precisa de menos calorias por kg de peso corporal, já que seu metabolismo desacelera e ele tende a ser menos ativo.

Uma das principais diferenças entre os alimentos para filhotes e adultos é o valor calórico. Continuar a alimentar um gato adulto com comida para filhotes pode levar a problemas de obesidade no futuro por causa do maior número de calorias. A obesidade também aumenta o risco de problemas de saúde do seu gato, como diabetes e artrite.

Com quase 60% dos gatos apresentando excesso de peso ou obesidade, é importante não apenas oferecer o alimento adequado à idade do seu felino, mas também compreender o tamanho correto da porção para filhotes e adultos.

Lembre-se de que as necessidades nutricionais de um gato adulto dependem de vários fatores, incluindo seu tamanho, raça, níveis de atividade e se ele foi castrado. O médico-veterinário poderá orientar você sobre as necessidades nutricionais do seu gato.