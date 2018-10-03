Do que os gatos mais velhos precisam na dieta

À medida que o gato fica mais velho, seu corpo muda, o que significa que sua dieta e a maneira de alimentá-lo também precisam mudar. A partir dos 11 anos, o gato é considerado “idoso” e requer nutrientes diferentes do que nos estágios iniciais da sua vida.

O que acontece no corpo do gato conforme ele envelhece?

À medida que o gato envelhece, e a partir dos 11 anos, você notará sinais externos de que seu corpo e comportamento estão mudando.

Eles podem dormir mais ou se comportar de maneira diferente, como ser menos sociáveis ou vocalizar mais. Você nota que a pele e o pelo ficam menos sedosos ou mais brancos. À medida que as articulações envelhecem, eles podem ter mais dificuldade para andar de forma constante, saltar ou se lamber.

Internamente, as funções corporais do gato diminuem o ritmo. Seu sistema imunológico é menos eficaz, assim como sua digestão. Os problemas orais, como o desgaste dos dentes ou a gengivite, podem afetar o apetite, pois pode ser doloroso para eles comer; isso, por sua vez, pode causar perda de peso. A capacidade olfativa, gustativa e auditiva também se torna menos aguda e sua resistência ao estresse diminui.

O gato também pode começar a sofrer de condições comuns em gatos idosos, como doença renal, diabetes, osteoartrite ou hipertireoidismo, embora estes possam ser aliviados com a dieta correta e medicação.

Qual é o impacto do envelhecimento nas necessidades nutricionais do gato?

Como as habilidades físicas do gato estão mudando, ele precisa de uma nutrição diferente de qualquer outro momento de sua vida.

Agora, o sistema digestivo faz mais esforço para digerir e absorver nutrientes dos alimentos, principalmente gordura e proteína. Problemas dentais e digestivos também significam que o gato pode ter dificuldade em comer ou mastigar os alimentos que consumia anteriormente; então texturas mais suaves e semelhantes a mousse podem ser mais fáceis de comer.

A diminuição da capacidade olfativa e gustativa pode afetar o apetite, por isso o alimento precisa ser particularmente palatável para que seja mais provável que eles comam e, portanto, continuem obtendo os nutrientes de que precisam.