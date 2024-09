Tudo o que precisa de saber sobre a raça



Não se deixe enganar pela atitude elegante, a juba de cabelos sedosos e o laço fofo. Pode parecer que está sempre no salão de beleza, mas o Yorkshire Terrier é um pequeno cão vigoroso, resiliente e inteligente. Todo ele um terrier, é ousado, destemido e tenaz, característica que ficou dos seus antigos tempos de caça.

Criados no norte da Inglaterra durante a Revolução Industrial (sim, apesar da postura altiva, as suas raízes estão mesmo na classe trabalhadora), o trabalho do Yorkshire Terrier era originalmente manter as minas e as fábricas de têxteis livres de pragas. Só no final da época vitoriana é que se tornou popular como cão de colo e começou, literalmente, a viver num colo de luxo entre as classes altas inglesas.

Na verdade, com o seu porte régio, é como se o Yorkshire Terrier tivesse estado sempre destinado a algo maior. Contudo, a realidade é que é uma raça amigável e brincalhona, com uma natureza inquisitiva que os torna muito divertidos.

Entre outras características do Yorkshire Terrier, ele gosta de atenção e adora estar perto dos seus tutores. Pode ser bastante protetor relativamente a eles se houver necessidade e, nalguns casos, podem até ladrar de uma forma bastante incisiva. Por esta razão, bem como devido ao seu tamanho pequeno, este cão é mais indicado para famílias com crianças mais velhas.

Famoso, é claro, pela sua pelagem sedosa deslumbrante, esta é normalmente complementada com um acessório para manter a franja afastada dos olhos e pode adquirir vários estilos de corte sofisticados. Curiosamente, a pelagem longa e caída do Yorkshire Terrier é excecionalmente fina e mais parecida com o cabelo humano ou a crina de um cavalo. Exige algum cuidado para se manter com o máximo de brilho, mas o lado positivo é que o Yorkie é uma raça que realmente não perde pelo, pelo que não terá de andar a aspirar constantemente o sofá.

Como uma das raças de cães mais pequenas, o tamanho compacto do Yorkshire Terrier faz com que se adapte bem à maioria dos ambientes caseiros. Considerado um grande companheiro para quem mora sozinho, o Yorkie é uma das raças que vive mais tempo, podendo facilmente chegar aos 19 anos. Não admira que o Yorkshire Terrier seja uma das raças de cães Toy mais populares em todo o mundo.