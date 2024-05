Preparando-se para a primeira consulta do filhote no médico-veterinário

Se você for de carro, verifique se possui uma caixa de transporte adequada ao tamanho do seu cão e faça algumas viagens para acostumá-lo. Além disso, acostume o filhote a ser manuseado em todo o corpo, para que seja menos provável que o veterinário o assuste ao examiná-lo. O que você deve levar na primeira visita ao médico-veterinário do filhote: