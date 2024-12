Foire aux questions

Saviez-vous que la farine de poulet et la farine de sous-produits de poulet peuvent présenter le même profil nutritionnel? La farine de poulet comprend les muscles et la peau, avec ou sans os, tandis que la farine de sous-produits de poulet peut, en plus, contenir des abats rouges, comme le foie et le cœur, le tissu conjonctif, etc. Les viandes sont cuites et broyées, éliminant ainsi les matières grasses et l’eau, pour créer un produit fini consistant en une source concentrée de protéines et de minéraux. Par conséquent, la farine de poulet et la farine de sous-produits de poulet sont des ingrédients plus denses en nutriments que le poulet frais dont la teneur en eau est plus élevée.





Royal Canin utilise uniquement des sous-produits de la plus haute qualité dans sa nourriture afin d’obtenir le produit fini voulu. Les sous-produits nous permettent de produire des formules précises du point de vue nutritionnel offrant de l’énergie et des nutriments, comme des protéines (acides aminés), des matières grasses (acides gras), des minéraux, des vitamines, ainsi que des nutriments fonctionnels (par exemple la glucosamine et la chondroïtine), et ce, à l’aide d’un approvisionnement en ingrédients plus sûr et durable.





Royal Canin se procure ses sous-produits d’abattoirs dédiés à la consommation humaine. Ceux-ci sont composés de parties propres et fraîches d’animaux ayant été examinés par un vétérinaire et jugés en santé avant l’abattage.