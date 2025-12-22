HomeÀ propos de nousNos valeurs

La santé est notre obsession

Notre passion pour la santé et le bien-être de tous les chats et de tous les chiens est à la base de toutes nos actions.
Maine Coon kitten lying down in black and white on a white background

Quête de savoir

Notre grande compréhension des besoins des chats et des chiens est ce qui nous permet de créer les formules de nutrition santé les plus précises au monde. Nous cherchons donc toujours à apprendre et nous ne tenons jamais rien pour acquis. C’est pourquoi nous collaborons avec les meilleurs scientifiques, vétérinaires et experts du comportement et recherchons constamment l’avis de propriétaires de chats et de chiens du monde entier.

Abyssinian adult standing in black and white on a white background

Une obsession pour la santé animale

Nous nous consacrons corps et âme à notre mission, et c’est en véritables passionnés que nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie et leurs maîtres du monde entier.

German shepherd puppy sitting in black and white on a white background

Les animaux d’abord

Nous passons toujours les besoins des animaux en premier. Nous avons donc un objectif clair qui oriente nos recherches, assure la qualité nutritionnelle de tous nos produits et aide les chiens et les chats à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Pomeranian adult laying in black and white on a white background

Une précision absolue

Nos connaissances et notre expérience approfondies nous ont permis de bien comprendre les besoins des animaux de compagnie et les nutriments nécessaires pour les garder en parfaite santé. Notre grande précision est ce qui rend chaque aspect de nos produits fantastiques, que ce soit leur forme, leur texture, leur bon goût, leur digestibilité, leur innocuité ou leur traçabilité.

Respect de leur nature

Nous respectons les chats et les chiens, car ce sont des animaux incroyables. Ce respect naît d’une profonde connaissance de leur vraie nature et de leurs besoins fonctionnels uniques. Il sous-tend chaque décision que nous prenons sur nos produits et services, tout en façonnant notre comportement en tant qu’entreprise.

Russian Blue adult sitting in black and white on a white background

Développement durable

Avec notre approche du développement durable, nous nous assurons de témoigner aux animaux de compagnie, aux gens et à la planète le respect qu’ils méritent.

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Obtenez les réponses à vos questions

Réponses d’experts aux questions les plus courantes sur la santé des animaux de compagnie, Royal Canin et nos produits.

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Engagement en faveur de la qualité

La qualité nutritionnelle et la sécurité des aliments sont au cœur de tout ce que nous faisons dans le monde.

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