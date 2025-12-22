Notre grande compréhension des besoins des chats et des chiens est ce qui nous permet de créer les formules de nutrition santé les plus précises au monde. Nous cherchons donc toujours à apprendre et nous ne tenons jamais rien pour acquis. C’est pourquoi nous collaborons avec les meilleurs scientifiques, vétérinaires et experts du comportement et recherchons constamment l’avis de propriétaires de chats et de chiens du monde entier.