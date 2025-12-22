La santé est notre obsession
Quête de savoir
Notre grande compréhension des besoins des chats et des chiens est ce qui nous permet de créer les formules de nutrition santé les plus précises au monde. Nous cherchons donc toujours à apprendre et nous ne tenons jamais rien pour acquis. C’est pourquoi nous collaborons avec les meilleurs scientifiques, vétérinaires et experts du comportement et recherchons constamment l’avis de propriétaires de chats et de chiens du monde entier.
Une obsession pour la santé animale
Nous nous consacrons corps et âme à notre mission, et c’est en véritables passionnés que nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie et leurs maîtres du monde entier.
Les animaux d’abord
Nous passons toujours les besoins des animaux en premier. Nous avons donc un objectif clair qui oriente nos recherches, assure la qualité nutritionnelle de tous nos produits et aide les chiens et les chats à vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Une précision absolue
Nos connaissances et notre expérience approfondies nous ont permis de bien comprendre les besoins des animaux de compagnie et les nutriments nécessaires pour les garder en parfaite santé. Notre grande précision est ce qui rend chaque aspect de nos produits fantastiques, que ce soit leur forme, leur texture, leur bon goût, leur digestibilité, leur innocuité ou leur traçabilité.
Respect de leur nature
Nous respectons les chats et les chiens, car ce sont des animaux incroyables. Ce respect naît d’une profonde connaissance de leur vraie nature et de leurs besoins fonctionnels uniques. Il sous-tend chaque décision que nous prenons sur nos produits et services, tout en façonnant notre comportement en tant qu’entreprise.
Développement durable
Avec notre approche du développement durable, nous nous assurons de témoigner aux animaux de compagnie, aux gens et à la planète le respect qu’ils méritent.
Obtenez les réponses à vos questions
Réponses d’experts aux questions les plus courantes sur la santé des animaux de compagnie, Royal Canin et nos produits.
Engagement en faveur de la qualité
La qualité nutritionnelle et la sécurité des aliments sont au cœur de tout ce que nous faisons dans le monde.