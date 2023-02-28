1. Comment être un propriétaire de chat responsable?

Il est important d'avoir suffisamment de temps et de motivation pour prendre soin d'un chat.



Voici une liste des tâches de base du soin d'un chat :

Offrir des repas nutritifs et de l’eau fraîche.

Fournir un environnement propre et confortable où il lui sera agréable de vivre.

Prendre le temps de lui apprendre la propreté et nettoyer le bac à litière.

Le toiletter régulièrement (brossage du poil et des dents, taille des griffes).

Consulter un vétérinaire si vous soupçonnez un problème de santé.

Respecter son calendrier de médication.