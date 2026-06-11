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Prendre soin de la santé de votre chat

Conseils, articles et informations pour vous aider à prendre soin de votre chat.
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Cat sitting under a table indoors

Giving your independent cat their own space during a lockdown

Norwegian Forest Cat sitting in a kitchen eating from a feeding bowl

Guide pour changer la nourriture de votre chat

British Shorthair cat lying down on a white rug next to a feeding bowl

Nourriture humide ou sèche : laquelle offrir à votre chat

Maine Coon and British Shorthair adults sitting down in black and white on a white background

Les besoins uniques de chaque race en matière de santé

Apprenez-en plus sur les différents besoins de chaque race en matière de santé et sur la meilleure façon d'en prendre soin.

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Bien-être général

Quelle est la meilleure race de chat pour moi?

Two adult cats walking together in a field.

Votre guide pour adopter un chat

Devrais-je adopter un chat adulte ou acheter un chaton?

Kitten cat lying down indoors on top of a cat tree.

Le coût d'avoir un chat

Cat lying down on a scratching tree

Comment prendre soin d’un chaton ou d'un chat

Adult cat lying down on a carpet surrounded by grey blankets.

​Comment reconnaître le stress chez le chat

Comment administrer un comprimé àun chat avec Pill AssistMC

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Trouver le bon chat pour moi

Poids santé

Adult Abyssinian standing indoors looking away from a white bowl.

Pourquoi mon chat perd-il du poids?

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Maintenir le poids santé de votre chat

Adult Maine Coon lying down on an examination table being checked over by a vet.

Quel est le poids idéal d’un chat?

Adult cat sitting down indoors eating from a silver bowl.

Comment aider votre chat à prendre du poids

Adult Scottish Straight sitting on an examination table being checked over by a vet.

Risques pour la santé des chats en surpoids et obèses

Kitten playing with a red ball

Comment aider votre chaton à rester en forme

Comment aider votre chat à perdre du poids

Santé digestive

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

Quels aliments sont toxiques pour mon chat?

Adult cat lying down indoors on a white blanket.

​Les symptômes de problèmes digestifs chez votre chat

Adult Siamese standing indoors eating from a yellow bowl.

​Qu’est-ce qui améliore la santé de l’appareil digestif d’un chat?

Adult cat sitting down outside in a garden next to a silver bowl.

Problèmes digestifs courants chez le chat

Adult cat sitting down indoors on a wooden floor eating from a red bowl.

Influence de la nourriture de votre chat sur sa digestion

Adult cat standing in a vets office eating from a silver bowl.

Nourrir votre chat après une chirurgie pour faciliter sa convalescence

Adult cat lying down indoors on a cream blanket.

Pourquoi mon chat est-il tout le temps malade?

Cat lying down on the floor

Repérer les signes de constipation chez le chat

Santé urinaire

Adult cat lying down indoors on a dark wooden floor.

Problèmes de vessie chez le chat

Adult cat lying down indoors.

Incontinence urinaire chez le chat

Adult cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Comment soigner un chat qui a des problèmes urinaires

Une peau et un pelage en bonne santé

Adult cat lying down looking at a grooming brush with white hair on it.

Mon chat perd ses poils

Adult Norwegian Forest Cat standing in a kitchen next to two silver bowls.

Influence de l’alimentation de votre chat sur sa peau

Adult cat sitting outside scratching its ear.

Affections cutanées courantes chez le chat

Adult British Shorthair sitting down indoors scratching itself.

Pourquoi mon chat a-t-il des démangeaisons?

Cat lying down indoors

Pellicules et peau sèche chez le chat

Adult cat sitting outside in long grass scratching its chin.

Allergies cutanées chez le chat

Vieillissement

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

Comment dois-je prendre soin de mon chat vieillissant?

Ageing cat lying down outside.

Les effets du vieillissement chez les chats

Ageing cat sitting down being examined by a vet.

Maladies courantes chez les chats plus âgés

Ageing cat standing indoors eating from a red bowl.

Ce que les chats âgés doivent tirer de leur alimentation

Ageing cat lying down indoors on the carpet.

Soins palliatifs pour votre chat

Maine Coon kitten sitting in black and white on a white background

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Si vous avez des préoccupations concernant la santé de votre chat, consultez un vétérinaire pour obtenir des conseils professionnels.

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