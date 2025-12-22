Un chat est constipé s'il est incapable d'évacuer ses selles ou s'il ne le fait que rarement.

Lorsque les matières fécales restent dans le côlon plus longtemps que d'habitude, elles se déshydratent et deviennent dures, ce qui est inconfortable pour le chat.

Si la constipation persiste, les matières fécales se modifient. Le côlon peut alors se distendre et sera incapable de pousser les matières fécales vers le rectum. Dans ce cas, il s’agit d’une forme grave de constipation appelée constipation opiniâtre

La constipation et la constipation opiniâtre nécessitent toutes deux un traitement immédiat. Cependant, elles indiquent souvent qu'un autre problème sous-jacent est en cause. Les facteurs responsables peuvent être l'alimentation ou une obstruction. C'est pourquoi il est si important de demander l’aide d’un vétérinaire dès que vous remarquez des signes de constipation chez votre chat.

Comment puis-je savoir si mon chat est constipé?

La constipation peut aller de légère à sévère et peut être causée par un certain nombre de facteurs, ce qui signifie que les signes varient considérablement. Cependant, les signes typiques d’une constipation chez le chat sont les suivants :

Effort

Posture voûtée

Vomissements

Perte de poids

Léthargie

Perte d'appétit

Agitation

Douleur ou tension abdominale

Anomalies comportementales

Selles petites, dures et sèches



Vous pourriez remarquer que votre chat se rend plus fréquemment dans son bac à litière ou qu'il essaie de faire ses besoins à l'extérieur du bac.

Si votre chat fait habituellement ses besoins dehors, il est possible qu'il souffre de constipation depuis un certain temps avant que vous ne remarquiez qu’il élimine rarement.

La fait de savoir ce qu’il faut observer relativement à la consistance et à la couleur des crottes de votre chat peut également vous aider à déterminer si votre chat souffre de constipation.

l peut arriver qu'un chat s'efforce d'uriner. Cela indique que sa vessie est bloquée, ce qui peut mettre sa vie en danger. Si votre chat se rend fréquemment dans son bac à litière et qu'il s'étire sans produire d'urine, vous devez contacter votre vétérinaire immédiatement pour un rendez-vous d'urgence.

Quelles sont les causes de la constipation chez le chat?

La constipation est beaucoup plus fréquente chez les chats que chez les chiens, et les chats âgés y sont généralement plus sujets. Cependant, les chats de tout âge peuvent être affectés par ce problème.

Toute situation entraînant une déshydratation peut provoquer une constipation chez le chat. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles votre chat peut en souffrir, dont certaines sont graves.