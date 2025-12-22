Repérer les signes de constipation chez le chat
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Un chat est constipé s'il est incapable d'évacuer ses selles ou s'il ne le fait que rarement.
Lorsque les matières fécales restent dans le côlon plus longtemps que d'habitude, elles se déshydratent et deviennent dures, ce qui est inconfortable pour le chat.
Si la constipation persiste, les matières fécales se modifient. Le côlon peut alors se distendre et sera incapable de pousser les matières fécales vers le rectum. Dans ce cas, il s’agit d’une forme grave de constipation appelée constipation opiniâtre
La constipation et la constipation opiniâtre nécessitent toutes deux un traitement immédiat. Cependant, elles indiquent souvent qu'un autre problème sous-jacent est en cause. Les facteurs responsables peuvent être l'alimentation ou une obstruction. C'est pourquoi il est si important de demander l’aide d’un vétérinaire dès que vous remarquez des signes de constipation chez votre chat.
Comment puis-je savoir si mon chat est constipé?
La constipation peut aller de légère à sévère et peut être causée par un certain nombre de facteurs, ce qui signifie que les signes varient considérablement. Cependant, les signes typiques d’une constipation chez le chat sont les suivants :
- Effort
- Posture voûtée
- Vomissements
- Perte de poids
- Léthargie
- Perte d'appétit
- Agitation
- Douleur ou tension abdominale
- Anomalies comportementales
- Selles petites, dures et sèches
Vous pourriez remarquer que votre chat se rend plus fréquemment dans son bac à litière ou qu'il essaie de faire ses besoins à l'extérieur du bac.
Si votre chat fait habituellement ses besoins dehors, il est possible qu'il souffre de constipation depuis un certain temps avant que vous ne remarquiez qu’il élimine rarement.
La fait de savoir ce qu’il faut observer relativement à la consistance et à la couleur des crottes de votre chat peut également vous aider à déterminer si votre chat souffre de constipation.
l peut arriver qu'un chat s'efforce d'uriner. Cela indique que sa vessie est bloquée, ce qui peut mettre sa vie en danger. Si votre chat se rend fréquemment dans son bac à litière et qu'il s'étire sans produire d'urine, vous devez contacter votre vétérinaire immédiatement pour un rendez-vous d'urgence.
Quelles sont les causes de la constipation chez le chat?
La constipation est beaucoup plus fréquente chez les chats que chez les chiens, et les chats âgés y sont généralement plus sujets. Cependant, les chats de tout âge peuvent être affectés par ce problème.
Toute situation entraînant une déshydratation peut provoquer une constipation chez le chat. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles votre chat peut en souffrir, dont certaines sont graves.
Alimentation
Environnement
Corps étrangers
Obstructions
Problèmes neurologiques
Médicaments
Douleur
Comment aider un chat constipé
Les causes potentielles étant nombreuses, nous vous recommandons de contacter votre vétérinaire dès que vous remarquez que votre chat est constipé. Il procédera à un examen et identifiera tout problème sous-jacent pouvant être à l'origine de la constipation.
Le traitement que recevra votre chat variera en fonction de la cause, mais il peut comprendre les éléments suivants :
Un traitement médical.Votre vétérinaire peut vous recommander l’un des nombreux remèdes existants, y compris des laxatifs et des médicaments pour aider le muscle du côlon à se contracter. Dans certains cas, votre vétérinaire peut procéder à un lavage du côlon.
Changement du régime alimentaire.Une formule équilibrée en fibres est souvent utilisée en association avec des médicaments pour les cas de constipation. Votre vétérinaire peut recommander une formule comprenant des fibres appropriées, comme le psyllium, pour aider à ramollir les selles.
Changement d'habitudes.Votre vétérinaire peut vous recommander d'augmenter la consommation de liquides de votre chat, de modifier tout médicament qu’il prend et d'augmenter la propreté et le nombre de bacs à litière dans votre maison.
Chirurgie.Si ces options sont infructueuses ou si la cause sous-jacente est particulièrement grave, une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire.
Augmenter la consommation d'eau.
La déshydratation peut contribuer à la constipation. En augmentant la consommation d'eau du chat, vous pouvez contribuer à atténuer les symptômes et à prévenir une récidive. Une solution possible est d'offrir de la nourriture humide à votre chat, mais vous pouvez également l'encourager à boire davantage en ajoutant des bols d'eau ailleurs dans la maison, en utilisant une fontaine à eau pour animaux ou en le laissant boire au robinet.
La constipation est assez fréquente chez le chat, mais elle peut être le signe d'un problème plus grave. Si vous avez des questions sur la santé de votre chat ou sur les signes de constipation que vous devez surveiller, consultez votre vétérinaire.
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