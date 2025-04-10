Les plus importantes questions à se poser avant de se procurer un chien
Posséder un chien est un engagement sérieux, car il jouera un rôle significatif dans votre vie. Il existe de nombreuses raisons d'accueillir un chien dans votre famille, et les récompenses sont infinies, mais il s'agit d'une relation à deux sens. Nous sommes là pour vous aider à faire le bon choix.
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Petite liste de vérification avant d’aller plus loin
En bout de ligne? Être un propriétaire responsable, c'est répondre aux nombreux besoins de votre futur chien. Prendre soin de votre chien, c'est veiller à ce qu'il soit correctement dressé et socialisé, en bonne santé et heureux, de sa phase de chiot espiègle jusqu'à l'âge adulte.
2. Quels sont les aspects à considérer avant de se procurer un chien?
Les avantages d'avoir un chien sont infinis. Cependant, plusieurs éléments doivent être pris en considération avant d'adopter un chien :
• Êtes-vous disponible?
Un chiot ou un chien demande du temps et de l'attention. Il faut le promener tous les jours, le dresser, le toiletter et l'emmener chez le vétérinaire pour des examens. Il n'est pas conseillé de le laisser seul pendant de longues périodes, car cela peut entraîner une détresse émotionnelle et des changements de comportement.
• Êtes-vous prêt à vous engager sur le long terme ?
Selon la race que vous choisissez, les chiens peuvent vivre entre 8 et 14 ans, voire plus. La vie avec un chien est un engagement à long terme, et tout changement majeur dans votre vie aura un effet sur la santé et le bien-être de votre chien.
• Êtes-vous prêt à assumer les dépenses qui en découleront ?
Posséder un chien est un investissement. Les coûts comprennent une nourriture de haute qualité, le dressage, les jouets, les rendez-vous chez le vétérinaire et l'assurance maladie.
• Êtes-vous patient?
Accueillir un chiot ou un chien dans votre vie est un changement majeur. La patience sera bénéfique pour vous et votre compagnon canin pendant les étapes cruciales de son développement.
Assurez-vous d'adopter un chien pour les bonnes raisons. Cela demandera beaucoup de travail, mais les récompenses seront nombreuses.
Les bienfaits d’avoir un chien
Réduction du stress
Passer du temps avec un chien peut entraîner une augmentation du taux d'ocytocine (hormone du bonheur) et une diminution du taux de cortisol (hormone du stress).
Meilleure santé
Comme votre chien a besoin d'exercice, vous devrez le promener régulièrement, ce qui vous rendra également plus actif.
Compagnie
La plupart des chiens sont très affectueux et leur présence peut aider à contrer la solitude.
Meilleures interactions sociales
Au cours de leurs promenades, les chiens explorent leur environnement et jouent avec d'autres chiens, ce qui favorise les interactions sociales avec les autres propriétaires d'animaux.
3. Quel type de chien choisir?
Choisir le bon chien est une décision importante. Si tout va bien, votre chien vivra longtemps; il doit donc s'accorder avec votre mode de vie. Lorsque vous choisissez un chien, vous devez tenir compte de nombreux facteurs :
1. Quelle taille de chien convient à votre milieu de vie et à votre situation ?
2. Quel niveau d'énergie correspondrait à votre mode de vie ?
3. Quelle race s'intégrerait le mieux à votre famille, vos amis ou vos autres animaux ?
4. Quels traits de caractère recherchez-vous (chien de garde, compagnon d'exercice, chien de compagnie, etc.) ?
5. Y a-t-il des traits de caractère qui ne conviendraient pas à vos habitudes ?
6. Préférez-vous un chien facile à dresser et à toiletter
7. Les chiens mâles et femelles ont des personnalités et des besoins différents ; lequel vous conviendrait le mieux ?
8. Souhaitez-vous adopter un chiot ou un chien adulte ?
Avant de choisir un chien, il est essentiel de faire des recherches approfondies. Nous disposons d'une vaste bibliothèque de races conçue pour vous aider à trouver le compagnon canin qui vous convient.
4. Où se procurer un chien?
Même si vous savez quelle race vous voulez, en tant que nouveau propriétaire de chien, vous vous posez certainement encore beaucoup de questions : allez-vous adopter ou acheter chez un éleveur ? Quel que soit votre choix, être un propriétaire responsable signifie acquérir votre animal de manière sûre et éthique.
Soyez toujours prêt à poser des questions : les éleveurs, les refuges pour animaux et les animaleries devraient être très motivés à trouver le meilleur foyer pour les animaux dont ils sont responsables.
Dans un refuge pour animaux
Si vous décidez d'adopter un chien abandonné, votre refuge pour animaux local vous guidera. Donnez autant d'informations que possible aux responsables ; ils pourront vous conseiller sur l’animal qui vous conviendra le mieux.
Auprès d’amis ou de voisins
Avant de ramener votre chien à la maison, vérifiez qu'il a été correctement sevré et que sa mère est en bonne santé. Ensuite, prenez rendez-vous chez le vétérinaire dès que possible pour les examens médicaux et les vaccins indispensables.
D'un éleveur
Les éleveurs honnêtes privilégieront toujours le bien-être des chiots et de leurs parents. Rendez-leur visite pour vous assurer qu'ils offrent des conditions de vie sûres et confortables. Les éleveurs responsables devraient fournir des certificats médicaux ou des résultats de tests de dépistage de santé.
De l'animalerie
Si vous envisagez d'acheter un chiot en animalerie ou chez un vendeur agréé, il est important de vous renseigner afin de vous assurer que les animaux proviennent d'élevages responsables et respectueux de l'éthique. Les animaleries sérieuses doivent être transparentes quant à la provenance de leurs chiots et être en mesure de fournir une documentation complète, tout comme le ferait un éleveur responsable, incluant les bilans de santé et les tests génétiques. Que vous choisissiez d'adopter ou d'acheter, l'essentiel est que votre nouveau chiot soit en bonne santé, bien soigné et prêt à s'épanouir dans un foyer aimant.
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Sources
https://www.dogsforgood.org/good-advice/guide-to-living-with-your-dog-for-the-first-time/
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/the-friend-who-keeps-you-young#:~:text=Reduce%20stress.,that%20bonds%20mothers%20to%20babies
https://www.woofadvisor.com/blog/thinking-of-getting-a-dog/
https://www.pedigree.com.au/our-help-hub/training-resources/male-female-dogs-personality-differences
https://positively.com/victorias-blog/differences-between-male-and-female-dogs/
https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/dogs/puppy
https://www.thekennelclub.org.uk/getting-a-dog/are-you-ready/finding-the-right-dog/
https://woodgreen.org.uk/advice/should-i-get-a-dog-what-to-think-about/
https://www.akc.org/breed-selector-tool/
https://www.dogstrust.org.uk/dog-advice/getting-dog/choosing-dog/buyer-advice
https://www.bluecross.org.uk/advice/dog/wellbeing-and-care/buying-a-puppy
https://www.bluecross.org.uk/rehome/dog
https://betc.ent.box.com/s/mmjgqa52z11h1rd5a8yly6urliw84uvj
https://habri.org/research/mental-health/social-isolation/
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