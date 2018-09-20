Aliments toxiques que votre chat ne peut absolument pas manger

Un certain nombre d’aliments que vous avez probablement à la maison sont également toxiques pour les chats, avec des symptômes allant de la maladie à de graves lésions des organes.

Comme pour les chiens, le chocolat est toxique pour les chats en raison de la présence de théobromine. Plus le chocolat est foncé, plus la théobromine est présente. En fonction de la quantité et du type de chocolat consommé, votre chat peut souffrir d’une anomalie du rythme cardiaque, de tremblements, de convulsions et peut même mourir.

Les oignons et l’ail causent tous les deux des problèmes dans le corps de votre chat, car ils peuvent inciter les globules rouges à se décomposer et entraîner une anémie. Ils peuvent également causer des troubles gastro-intestinaux, entraînant une diarrhée. Les raisins et les raisins secs sont également toxiques, entraînant éventuellement une insuffisance rénale; les signes avant-coureurs chez votre chat sont des vomissements répétés et de l’hyperactivité.

Bien que les protéines constituent un élément essentiel de la diète de votre chat, certains types de protéines peuvent nuire à sa santé. Donner à votre chat des œufs crus l’expose à un risque d’intoxication alimentaire, mais peut également nuire à sa capacité à absorber la biotine de la vitamine B en raison de la présence d’une protéine appelée avidine qui se trouve dans le blanc d’œuf. Si votre chat mange de grandes quantités de foie, cela peut entraîner une hypervitaminose A pouvant affecter les os et causer l’ostéoporose.

Vous devez éviter de donner à votre chat des restes de table ou des restes de votre repas; ce geste encourage le comportement de mendicité et peut contribuer à la prise de poids ainsi qu’endommager l’appareil digestif. Les aliments gras ou frits peuvent être trop riches pour votre chat et causer de la diarrhée. L’alcool et la caféine ne doivent pas être donnés à votre chat, car les effets de ces substances sur l’être humain sont aggravés chez le chat et peuvent entraîner de graves lésions.

Bien que l’image d’un chat buvant une soucoupe de lait soit courante, après le sevrage, l’intolérance au lactose de votre chat augmente et l’ingestion de lait de vache ou de chèvre peut entraîner des troubles digestifs et de l’inconfort.

Si vous pensez que votre chat a mangé quelque chose de toxique, parlez-en à votre vétérinaire immédiatement; il saura vous conseiller sur la meilleure marche à suivre. Assurez-vous également de prendre des mesures préventives en gardant les substances, les aliments ou les plantes toxiques loin de votre animal.