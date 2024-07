Chaton Pâté en sauce

CROISSANCE SAINE

À l’âge de 4 mois, le rythme de croissance du chaton change et son niveau d’énergie augmente pour favoriser la croissance de ses os et de ses muscles. Cette formule contient un niveau adapté de protéines, de vitamines et de minéraux pour la dernière étape de la croissance du chaton jusqu’à l’âge de 1 an.