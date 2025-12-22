Nutrition santé formulée avec précision pour chats
Chaque formule a été développée pour fournir une alimentation sur mesure adaptée aux besoins de votre animal pour qu’il reste en bonne santé, quels que soient sa race, son âge ou son mode de vie.
Chaton
Des formules nutritives pour les aider à renforcer leurs défenses naturelles, favoriser une croissance saine et contribuer au développement de l’appareil digestif.
Adulte
Alimentation sur mesure pour bien nourrir le corps de votre chat, au goût qui lui plaira.
Mature
Des formules nutritionnelles complètes conçues pour prendre soin de la santé de votre chat selon les changements de ses niveaux d’énergie et d’activité avec l’âge.
Âgé
Formules adaptées aux besoins nutritionnels spécifiques d’un chat âgé.
Vous avez un chat pure race?
Découvrez nos formules conçues pour répondre aux besoins spécifiques de la race.