NUTRITION SOIN POUR CHIENS PETIT APPÉTIT CAPRICIEUX

FORMULÉ AVEC PRÉCISION

Contenant des ingrédients et des protéines de grande qualité spécialement sélectionnés pour les petits chiens, la nourriture PETIT APPÉTIT CAPRICIEUX possède un arôme irrésistible même pour les chiens les plus capricieux. La taille, la forme et la densité de la croquette de la nourriture PETIT APPÉTIT CAPRICIEUX ont été spécialement étudiées et testées pour les mâchoires miniatures. Avec sa croquette en forme de coussin présentant une texture croquante à l’extérieur et tendre à l’intérieur, chaque bouchée présente une texture appétissante dont votre chien raffolera.