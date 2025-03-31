Das Wichtigste zuerst: Sie müssen entscheiden, wo Ihre Katze untergebracht wird. Bevorzugte Optionen sind vertrauenswürdige Freund*innen oder Verwandte, eine gute Katzenpension, ein Nachbar oder ein*e Tiersitter*in.

Überprüfen Sie, ob Sie genug Nahrung, Streu und andere Vorräte für Ihre Katze haben, um ihren Bedarf für die Dauer Ihres Urlaubs zu decken.

Hat Ihre Katze bestimmte gesundheitliche Probleme? Der Katzensitter oder die Katzensitterin muss über ihre Krankengeschichte und den Medikamentenplan informiert werden. Geben Sie auch die Kontaktdaten Ihres Tierarztes oder Ihrer Tierärztin weiter.

Die Person, die sich um Ihr Kätzchen oder Ihre Katze kümmert, während Sie im Urlaub sind, sollte über ihren bevorzugten Tagesablauf genau Bescheid wissen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kätzchen so zufrieden wie möglich ist und seine regelmäßigen Mahlzeiten, Spielstunden und benötigten Medikamente bekommt.