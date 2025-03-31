StartseiteKatzenKätzchenentwicklung & PflegeKatzenpflege im Urlaub: So bereitest du deine Mieze vor

Katzenpflege im Urlaub: So bereiten Sie Ihre Katze vor

Als Katzenhalter*in fragen Sie sich vielleicht, was Sie mit Ihrer Katze im Urlaub machen sollen. Wenn Sie einen Kurzurlaub oder eine Reise ohne Ihre Katze planen, erfahren Sie hier, wie Sie sicherstellen können, dass sie versorgt ist. Falls Sie sich fragen, ob Sie Ihre Katze mit in den Urlaub nehmen können, lautet die Antwort: Ja! Hier sind die wichtigsten Tipps für einen stressfreien Urlaub – für Sie und für Ihre Katze.

Article

Reading time6 Minuten
Getigertes Kätzchen, das sich im Garten ausruht

Organisation der Katzenbetreuung während Ihres Urlaubs

 Als verantwortungsbewusste*r Tierhalter*in sorgen Sie sich um das Wohlbefinden Ihres Kätzchens oder Ihrer Katze. Vielleicht haben Sie Angst, Ihre Katze zu verlassen, wenn Sie in Urlaub fahren. Mit der richtigen Planung können Sie Ihren Urlaub jedoch in aller Ruhe genießen, wenn für Ihre Mieze gut gesorgt ist.

Was Sie vor Ihrer Abreise organisieren müssen

Das Wichtigste zuerst: Sie müssen entscheiden, wo Ihre Katze untergebracht wird. Bevorzugte Optionen sind vertrauenswürdige Freund*innen oder Verwandte, eine gute Katzenpension, ein Nachbar oder ein*e Tiersitter*in.

Überprüfen Sie, ob Sie genug Nahrung, Streu und andere Vorräte für Ihre Katze haben, um ihren Bedarf für die Dauer Ihres Urlaubs zu decken.

Hat Ihre Katze bestimmte gesundheitliche Probleme? Der Katzensitter oder die Katzensitterin muss über ihre Krankengeschichte und den Medikamentenplan informiert werden. Geben Sie auch die Kontaktdaten Ihres Tierarztes oder Ihrer Tierärztin weiter.

Die Person, die sich um Ihr Kätzchen oder Ihre Katze kümmert, während Sie im Urlaub sind, sollte über ihren bevorzugten Tagesablauf genau Bescheid wissen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kätzchen so zufrieden wie möglich ist und seine regelmäßigen Mahlzeiten, Spielstunden und benötigten Medikamente bekommt.

Porträt einer jungen Frau, die eine sibirische Katze mit grünen Augen hält.

So bereiten Sie Ihre Katze auf Ihre Abwesenheit vor

Es ist verständlich, wenn Sie Angst haben, Ihre Katze oder Ihr Kätzchen zurückzulassen, wenn Sie in den Urlaub fahren. Aber Kätzchen und Katzen können für kürzere Zeiträume allein gelassen werden, und zwar mit einem vertrauenswürdigen Tiersitter*innen oder Freund*innen. Es ist nur eine Frage der guten Vorbereitung – für Sie beide.

Sie könnten Folgendes in Betracht ziehen:

  • Körperliche und emotionale Bedürfnisse. Stellen Sie sicher, dass Sie alles tun, um die körperlichen und emotionalen Bedürfnisse Ihrer Katze zu erfüllen, bevor Sie wegfahren. Am besten ist es, wenn Ihr Kätzchen oder Ihre Katze vollständig geimpft ist und alle Floh- und Zeckenmittel erhalten hat. Die Person, die sich um sie kümmert, sollte wissen, wann sie welches Spielzeug für Ihre Katze oder Ihr Kätzchen verwenden sollte. Lassen Sie einen Gegenstand mit Ihrem Duft in ihrem Korb oder auf dem Kratzbaum liegen, sodass sie immer etwas von Ihnen riechen kann.
  • Stellen Sie Ihre Katze ihrem neuen Aufpasser vor. Im Idealfall kennt Ihre Katze oder Ihr Kätzchen die Person, mit der sie während Ihrer Abwesenheit Zeit verbringen wird. Falls das nicht der Fall ist, vereinbaren Sie einen Kennenlernbesuch, bevor Sie abreisen. Die Gewöhnung wird Ihnen und Ihrer Katze helfen, sich wohler zu fühlen, wenn Sie weg sind.
  • Stellen Sie sich auf Trennungsangst ein. Obwohl Katzen dafür bekannt sind, ziemlich unabhängig zu sein, können manche unter Trennungsangst leiden. Falls Ihre Katze oder Ihr Kätzchen nicht gut mit Ihrer Abwesenheit zurechtkommt, sollten Sie überlegen, ob Sie sie mit in den Urlaub nehmen. Wenn dies nicht möglich ist, müssen Sie Ihrer Katze oder Ihrem Kätzchen beibringen, kurze Abwesenheiten zu tolerieren.
  • Machen Sie den Wohnraum katzensicher. Technisch gesehen sollte Ihr Wohnraum immer frei von potenziellen Gefahren für Ihre Katze sein. Informieren Sie jedoch alle Beteiligten, damit jeder weiß, dass giftige Pflanzen und schädliche Substanzen nie draußen stehen gelassen werden dürfen und dass Fenster und Türen immer geschlossen werden müssen, bevor jemand wieder geht.
eine blauäugige Katze draußen

Ihre Katze mit in den Urlaub nehmen

Im Allgemeinen sind Katzen keine großen Fans von Störungen ihres Tagesablaufs oder einer Veränderung der Umgebung. Wenn Sie die Wahl haben, ist es besser, wenn sie in ihrem eigenen Zuhause bei einem freundlichen Menschen bleibt, der sich um sie kümmert.

Wenn Sie einen katzenfreundlichen Urlaub planen, erfordert das Reisen mit Ihrer Katze oder Ihrem Kätzchen eine sorgfältige Vorbereitung, Voraussicht und Vorausplanung. Hier sind einige wichtige Schritte, die Sie unternehmen können, damit alles so reibungslos wie möglich abläuft.

Vor der Reise

1/3

Katzen-ID

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Katze oder Ihr Kätzchen mikrochippen zu lassen. Dies macht die Sache wesentlich einfacher, falls sie verloren gehen sollte. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktinformationen auf dem ID-Tag ebenfalls auf dem neuesten Stand sind (und Ihre Landesvorwahl zusammen mit Ihrer Telefonnummer enthalten).
Tierarzt mit Stethoskop und Kätzchen
2/3

Bereiten Sie die Transportbox vor

Gewöhnen Sie Ihre Katze im Voraus an ihre Transportbox – mindestens mehrere Wochen –, um die Reise für alle Beteiligten weniger stressig zu gestalten. Legen Sie vertraute Deckenund Spielzeug hinein, damit es gemütlich wird. Mit einem von der Fluggesellschaft zugelassenen Katzentransporter stellen Sie außerdem sicher, dass Sie beim Fliegen keine rechtlichen Probleme bekommen.
Balinesenkatze mit blauen Augen liegt auf dem Sofa
3/3

Besuchen Sie Ihren Tierarzt oder Ihre Tierärztin

Es kann einen Gesundheitscheck durchgeführt werden, um die Reisetauglichkeit Ihrer Katze zu bestätigen, und bei Bedarf wird ein Gesundheitszeugnis ausgestellt. Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin kann Ihnen auch Impfungen und vorbeugende Medikamente empfehlen, besonders wenn Sie in Gebiete mit Krankheitsrisiko reisen.
Tierarzt mit einem kleinen grauen schottischen Kätzchen im Arm in einer medizinischen Tierklinik.

Flugzeuge und Autos

Egal, ob Sie im In- oder Ausland Urlaub machen, eine katzenfreundliche Unterkunft ist ein Muss. Sie müssen auch die Regeln für das Reisen mit einer Katze im Flugzeug kennen oder wissen, wie Sie sich auf eine längere Autofahrt vorbereiten.

1/4

Reiserichtlinien der Fluggesellschaften

Wenn Sie fliegen, überprüfen Sie die Richtlinien der Fluggesellschaft, ob sie die Mitnahme einer Katze im Flugzeug erlaubt und ob es spezielle Anforderungen für eine Transportbox gibt. Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Vorschriften für Haustiere, die Sie unbedingt einhalten sollten.
Katze liegt in einem offenen Katzentransporter
2/4

Autoreisen

Wenn Sie eine lange Autofahrt mit Ihrer Katze planen, machen Sie häufig Pausen und benutzen Sie eine sichere Katzentransportbox. Achten Sie darauf, dass sie immer an der Leine ist, wenn sich Autotüren oder Fenster öffnen oder Sie sie für eine kleine Verschnaufpause nach draußen bringen. Dies verhindert, dass sie wegläuft, wenn sie Panik bekommt, weil sie sich in einer unbekannten Umgebung befindet.
Nahaufnahme des Gesichts einer Katze, die in einer Katzentragetasche liegt
3/4

Haustierfreundliche Unterkunft

Suchen Sie nach Orten, an denen Katzen willkommen sind. Dort finden Sie eher Annehmlichkeiten für Haustiere und eine komfortable Umgebung für Ihre Mieze.

Porträt einer jungen gestreiften Katze, die auf einem grauen Sofa schläft.
4/4

Zugang zu Nahrung und Wasser

Ihre Katze sollte während der Reise Zugang zu Nahrung und Wasser haben. Es gibt viele tragbare Futter- und Wassernäpfe, die für Reisen gemacht sind.
Kätzchen fressen aus einem Futternapf auf dem Boden

Heimtierausweis und Reisebestimmungen für Katzen

Ähnlich wie bei Menschen sind für internationale Reisen mit Ihrem Kätzchen oder Ihrer Katze bestimmte Dokumente erforderlich.

1/2

Recherchieren Sie vorher

Informieren Sie sich über die Einreisebestimmungen für Ihr Haustier zu Ihrem Reiseziel. In manchen Ländern gibt es verschiedene Vorschriften, wie z. B. Impfungen, Mikrochips oder Quarantänezeiten.

Katze schaut Besitzer an, der im Homeoffice am Laptop arbeitet
2/2

Besorgen Sie einen Katzen-Heimtierausweis

Viele Länder bieten einen Heimtierausweis an, der für internationale Reisen mit Ihrer Katze unerlässlich ist. Diese Pässe geben einen genauen Überblick über den Gesundheitszustand und die Impfungen Ihrer Katze.
Neugieriges Kätzchen steht auf einem Bett, das mit einer weißen Decke bedeckt ist

Sorge dafür, dass sich Ihre Katze sicher fühlt

Sie fragen sich vielleicht, wie Sie Ihrer Katze auf Reisen ein Gefühl der Sicherheit geben können. Treffen Sie Entscheidungen auf der Grundlage ihres Wohlbefindens, damit sich Ihre Katze während der Reise sicher und wohlfühlt.

1/2

Bekannte Gegenstände

Decken, Spielzeug und Lieblingsleckereien – diese vertrauten Gerüche helfen Ihrer Katze, sich in dieser ungewohnten Situation wohlzufühlen.

Siamkatze mit blauen Augen auf Sofa
2/2

Halten Sie Routinen aufrecht

Halten Sie sich während der Reise so genau wie möglich an den Tagesablauf Ihrer Katze. Diese Beständigkeit kann dazu beitragen, ihren Stress und ihre Ängste in einer neuen Umgebung zu reduzieren.

Frau bürstet ihre Katze auf dem Sofa zu Hause

So gehen Sie mit Reisestress und Reiseangst Ihrer Katze um

Einige Katzen können gestresst werden, wenn sie während des Reisens hin- und her bewegt werden. Um ihren Komfort und ihre Sicherheit zu gewährleisten, ist es sinnvoll, sich auf diese Möglichkeit vorzubereiten.

1/2

Erkundigen Sie sich in Ihrer Tierarztpraxis

Wenn Ihre Katze zu Angstzuständen neigt, sollten Sie Ihren Tierarzt oder Ihre Tierärztin um Rat fragen. Er oder Sie kann Ihnen angstlösende Medikamente, Naturheilmittel oder andere praktische Tipps geben, damit Ihre Katze während der Reise ruhig bleibt.
Tierärztin benutzt Stethoskop an einem Kätzchen
2/2

Gewöhnen Sie sie ans Reisen

Wenn es für Ihre Katze neu ist, auf Reisen zu gehen, helfen Sie ihr, sich mit der Idee anzufreunden. Machen Sie gemeinsame Auto- oder Zugreisen und verlängern Sie die Dauer schrittweise. Dies sollte Ihrer Katze dabei helfen, ein erfahrenerer Reisender zu werden.
Eine rothaarige Katze liegt auf dem Bett und schläft mit geschlossenen Augen und streckt ihre Vorderpfoten aus.

Letztendlich sollte das Wohlbefinden Ihrer Katze für Sie an erster Stelle stehen. Egal, ob Sie Ihre Katze in die kompetenten Hände eines Tiersitters oder einer Tiersitterin geben oder sie mit ins Flugzeug nehmen – sorgfältige Vorbereitung und Wachsamkeit sind ein Muss. So wird ein stressfreier und angenehmer Urlaub für Sie und Ihre Katze gewährleistet.

Verwandte Artikel

Grau-weiße flauschige Katze schaut in die Kamera

Informationen zur Pflege eines Kätzchens oder einer Katze

Weiterlesen
Katze auf Hund liegend

Katzen an andere Haustiere heranführen

Weiterlesen

Like & teile diese Seite