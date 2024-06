FELINE CARE NUTRITION™

Hat Ihre Katze an Gewicht zugenommen?

Bereits leicht übergewichtige Katzen haben ein erhöhtes Risiko für ernsthafte Gesundheitsprobleme und sind meist weniger aktiv. Es ist wichtig, gesunde Gewohnheiten zu fördern, vor allem, wenn Sie erste Anzeichen einer Gewichtszunahme bei Ihrer Katze bemerken. ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE ist eine vollständige und ausgewogene Rezeptur, die speziell entwickelt wurde, um eine Gewichtszunahme zu begrenzen und ein gesundes Gewicht zu halten. Dank einer idealen Mischung aus Ballaststoffen unterstützt diese präzise Ernährungsformel das natürliche Sättigungsgefühl Ihrer Katze. Außerdem kann die spezielle, energieangepasste Rezeptur dazu beitragen, dass Ihrer Katze Ihr Idealgewicht leichter halten kann. ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE ist auch in 2 verschiedenen Feuchttexturen erhältlich: Feine Stückchen in Soße und Feine Stückchen in Gelee. Eine Mischung aus Feucht- und Trockennahrung sorgt für die Abwechslung, die Katzen lieben.

Weitere Tipps, die Sie ausprobieren können: