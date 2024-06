Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



Pudel sind scharfsinnige, sportliche Hunde mit einer natürlichen edlen Eleganz. Diese überschwänglichen Hunde gibt es in drei Grössen – als Toy-, Zwerg- und Standardpudel.

Ursprünglich von europäischen Jägern eingesetzt, um Wild aus Bächen und Seen zu apportieren, sind Pudel sehr wachsam, eifrig und aufgabenorientiert. Sein englischer Name ist vom deutschen Wort für im Wasser planschen und der französischen Bezeichnung caniche, das von „Cane“ oder weibliche Ente kommt, abgeleitet. Daher ist es keine Überraschung, dass diese Hunde ausgezeichnete Springer und Schwimmer sind.

Missverständnisse über ihre Disposition basieren normalerweise auf ihrer unverwechselbaren „Schur“ oder dem Fellpflegestil, der einst den praktischen Zweck hatte, lebenswichtige Bereiche mit längeren Haaren warm zu halten, während andere Bereiche kurz geschoren wurden, um die Bewegung im Wasser zu erleichtern. Natürlich steckt hinter diesem auffälligen Look auch eine ästhetische Absicht, denn Pudel sind seit Jahrhunderten beliebte Begleiter der Modebewussten und regelmässige Wettbewerber, sprich Gewinner, auf Hundeausstellungen.

Pudel sind sehr sensibel und passen sich sehr gut an Menschen an. Dies in Kombination mit ihrem beträchtlichen Energiereservoir bedeutet, dass sie gut auf Aufmerksamkeit und Kommandos ansprechen. Mit fester Erziehung und regelmässiger Bewegung sind Pudel ausgezeichnete Begleiter, die mit Kindern und anderen Tieren gut verträglich sind.