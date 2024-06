La santé est notre obsession

Notre compréhension approfondie des besoins des chiens et des chats nous permet de créer la nutrition santé pour animaux la plus précise au monde. Nous n'arrêtons jamais d'apprendre et ne tenons jamais rien pour acquis. C'est pourquoi, nous collaborons avec des experts scientifiques, vétérinaires et comportementaux, et nous entretenons un dialogue permanent avec les possesseurs de chats et de chiens du monde entier.