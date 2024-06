L'approche de Royal Canin en matière de nutrition

Il peut être difficile de reconnaître les nutriments importants et de comprendre le rôle qu'ils jouent dans la santé de votre animal de compagnie. Depuis 50 ans, nos équipes de nutritionnistes et de vétérinaires, ainsi que nos partenaires dédiés aux soins des animaux de compagnie étudient sans relâche les besoins nutritionnels des chats et des chiens pour comprendre le rôle vital de la nutrition dans l'établissement d'un mode de vie sain. Apprenez-en davantage sur les nutriments contenus dans la nourriture de votre animal de compagnie et découvrez pourquoi ils sont si importants.

Understanding what nutrients are important and what they do for your pet can be difficult. Over the past 50 years, our nutritional and research teams and our pet-care partners have spent countless hours researching the nutritional needs of cats and dogs to understand the vital role nutrition plays in a healthy lifestyle. Find out more about the nutrients in your pet’s food and why they’re so important.