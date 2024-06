La nourriture de mon chat ou de mon chien est-elle nutritive ?

Tous ces ingrédients peuvent offrir des vitamines, des protéines, des minéraux et des graisses essentielles pour les chiens et les chats. Ce sont les nutriments fournis par le mélange d'ingrédients et, peut-être plus important encore, la façon dont ils sont intégrés à la nourriture pour animaux de compagnie, qui compte le plus.

Il est en effet possible de créer le même profil nutritionnel en combinant des ingrédients très différents. Par exemple, le poulet et la purée de pommes de terre présentent un profil nutritionnel très similaire à celui du riz, des haricots et du tofu. Bien qu'il s'agisse de deux repas très différents, leur teneur en nutriments est très similaire.