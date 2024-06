Sa santé, maintenant et pour toujours

L’adoption d’un jeune chiot est source de joie pour les maîtres, mais cette période s’accompagne également de défis considérables et d'étapes d’apprentissage à respecter pour vous, comme pour votre animal de compagnie. Les informations et les conseils indiqués dans les pages suivantes ont été collectés auprès des vétérinaires, des nutritionnistes et des partenaires de Royal Canin dans le monde entier. Ils vous permettront d’établir une relation saine avec votre chiot.