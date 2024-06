La nourriture faite maison n'est peut-être pas la meilleure pour votre chiot car il est difficile de lui assurer l'équilibre nutritionnel dont il a besoin. Elle périme également plus rapidement et tend à être plus coûteuse et plus longue à préparer. Les aliments de croissance de bonne qualité manufacturés sont adaptés aux besoins spécifiques de votre chiot et combinent à la fois des croquettes et des bouchées en sauce ou en gelée en boîtes ou en sachets.