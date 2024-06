Prendre soin de la santé de votre chiot

Quatre types de vers sont couramment présents chez les chiots. Les vers ronds se logent dans l'intestin grêle et peuvent atteindre une longueur de plusieurs centimètres, causant de graves problèmes de santé. Ces vers s'accrochent à l'intestin grêle et vivent du sang du chiot, ce qui entraîne une grave perte de sang et de nutriments.

Les ténias sont longs, plats et blancs et ne nuisent généralement pas aux chiens mais peuvent entraîner une perte de poids. Les trichocéphales sont les moins courants et peuvent être difficiles à diagnostiquer.