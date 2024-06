Problèmes de santé et symptômes chez les chiots

Les parasites sont des organismes qui vivent sur ou dans votre chiot et qui peuvent également être transmis aux humains.

Les puces sont les parasites les plus courants chez les chiots et provoquent des démangeaisons, des inflammations de la peau et même des allergies. Les tiques sont un autre parasite externe contre lequel vous devez protéger votre chiot. Ils s'accrochent à la peau d'un chien pour sucer son sang et peuvent transmettre des maladies, y compris des maladies mortelles.

Lorsqu'il s'agit de parasites internes, les vers sont la menace la plus courante.

Pour les parasites internes et externes, mieux vaut prévenir que guérir. Et comme les chiots sont plus sensibles aux parasites, il est important qu'ils aient des traitements préventifs réguliers. Votre vétérinaire peut vous conseiller sur la meilleure approche à adopter pour votre chiot.