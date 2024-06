Le résultat est une alimentation conçue pour répondre à des besoins de santé particuliers avec une grande précision. Votre animal reçoit un complexe complet et équilibré de nutriments et d’acides aminés dont il a besoin pour développer des muscles forts, garder un corps en bonne santé et renforcer son système immunitaire. Donnez-lui toute l’énergie nécessaire pour s’épanouir et avoir la meilleure santé possible.