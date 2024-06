Fondée le 8 décembre 2020, la Fondation Royal Canin existe afin de montrer que les chats et les chiens ont une place particulière dans la société, en soutenant des projets phares qui rendent le monde plus facile, plus agréable pour les humains et les animaux de compagnie..

“Nous voulions mettre en évidence les nombreux avantages que les chats et les chiens ont sur nos vies et financer des projets soutenant le rôle positif des animaux de compagnie dans la santé et le bien-être humain », a déclaré Fabrice Mathieu, directeur global du développement durable et administrateur de la Fondation Royal Canin.

La Fondation Royal Canin apporte un soutien financier et organisationnel à des projets dans le monde entier, renforçant l'aide que les animaux de compagnie apportent à la santé et au bien-être des humains. Ces projets couvrent trois domaines clés : la santé et le bien-être des chiens de travail, les animaux de compagnie au service de la santé humaine et la santé médicale.

En 2021, le Conseil de la Fondation engagera près de 1 million de dollars US pour soutenir plus de 10 projets choisis parmi 44, pour lesquels les Associés Royal Canin ont proposé et voté.

Détection du cancer du sein par les chiens. La Fondation soutient l'Institut Curie sur son projet Kdog, qui vise à développer une méthodologie claire et efficace de détection du cancer chez le chien. Le cancer du sein a une odeur que les chiens peuvent détecter avec un taux de réussite de plus de 90 % lors des tests. Kdog cherche à développer une boîte à outils scientifique avec des instruments et des protocoles, une formation à la certification et des lignes directrices pour les communautés scientifiques travaillant sur la détection médicale n.

n. Formation certifiée pour maîtres-chiens et éducateurs pour chiens de détection médicale. Il s'agit d'un projet franco-canadien basé sur la capacité des chiens à détecter des maladies humaines graves telles que le cancer, les convulsions, la maladie de Parkinson et le COVID-19. Des écoles vétérinaires françaises et canadiennes, des spécialistes de l'accompagnement des dresseurs de chiens et des universités de médecine s'associent pour mettre en place une formation certifiée de maîtres-chiens de détection médicale, afin de fournir une méthodologie standardisée et de rassembler des connaissances pour cette discipline. Cette méthodologie ira ensuite dans la boîte à outils scientifique développée par l'Institut Curie (France) et disponible pour toute équipe souhaitant développer un protocole de détection impliquant des chiens .

. Formation de chiens de détection médicale afin de détecter le COVID-19 . Medical Detection Dogs est un organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni qui étudie la capacité des chiens à détecter l'odeur des maladies humaines. La Fondation soutient un projet visant à déterminer si le COVID-19 a une odeur que les chiens peuvent être entraînés à identifier. Il existe également un deuxième objectif consistant à déployer des chiens de détection médicale dans les points d'entrée et les espaces publics, afin de fournir un dépistage rapide et non invasif du COVID-19.

Les chiens dans la formation des compétences de communication pour les enfants atteints d'autisme. En Pologne, l'association Po To Jestem est spécialisée dans le dressage de chiens de zoothérapie et de chiens guides. L'association, avec le soutien de la Fondation, permettra de créer une structure pour enfants atteints de Troubles du Spectre Autistique où les enfants pourront se sentir en sécurité. Chaque semaine, 20 enfants autistes supplémentaires pourront travailler avec des chiens dressés et acquérir des compétences en communication non verbale .





Le lancement de la Fondation est une preuve concrète de l'engagement de Royal Canin à être une organisation dirigée par sa raison d’être. Ce qui compte, c'est à quel point les chats et les chiens rendent le monde meilleur.