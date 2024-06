Royal Canin souhaite améliorer la vie des animaux de compagnie, en plaçant les besoins des chats et des chiens au premier plan et ainsi favoriser une santé optimale. Ce n'est pas tout : notre approche basée sur les nutriments nous permet de prendre en compte l'impact environnemental et social de chaque recette élaborée, tout en fournissant aux animaux de compagnie une nutrition de la plus haute qualité, des bienfaits et de la sécurité. Et notre démarche de développement durable ne s'arrête pas là : nous travaillons sans relâche pour améliorer notre impact sur les animaux de compagnie, la planète et les Hommes, en axant nos activités sur le développement durable et la responsabilité sociale.