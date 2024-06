Chaque animal est unique. En plus du caractère, des facteurs comme l’âge, la race, les conditions de vie et l’état de santé influencent les besoins d’un animal. Un chaton en pleine croissance, plein d’énergie, a besoin d’une tout autre alimentation qu’une chatte âgée et délicate. Le profil de nutriments d’un saint-bernard placide est différent de celui d’un chihuahua éveillé. Grâce à des décennies de recherches, nous connaissons parfaitement ces différences, ainsi que toutes celles qui sont invisibles. C’est pourquoi nous proposons des aliments qui apportent exactement aux animaux ce dont ils ont besoin.

Nous voulons offrir à chaque chien et à chaque chat exactement l’alimentation dont il a besoin. Voilà pourquoi notre assortiment de produits est aussi complet et peut paraître compliqué au premier abord. Mais pas d’inquiétude, nous vous conseillons en détail sur tout ce qui concerne l’alimentation de votre compagnon à quatre pattes et nous vous recommandons l’aliment parfaitement adapté à votre animal. Nos vétérinaires et spécialistes de l’alimentation animale sont à votre disposition par téléphone ou par mail.