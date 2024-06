Dois-je stériliser mon chien mâle ?

La décision de stériliser votre chiot ne doit pas être prise à la légère. La stérilisation apporte de nombreux bénéfices à votre chien pour sa santé d'abord et pour son confort ainsi que pour le votre et votre environnement familial, mais elle aura également une incidence sur le comportement alimentaire de votre chiot.

Qu'est-ce que la stérilisation ?

Le terme stérilisation est parfois utilisé pour les deux sexes. Il s'agit d'une intervention médicale visant à empêcher la reproduction. On parle également de castration pour le mâle.

Comment fonctionne la stérilisation ?

Chez les chiens mâles, l'opération est réalisée par un vétérinaire. Le type de castration le plus courant consiste en l'ablation des testicules. L'intervention empêche le corps de votre chiot de produire du sperme, la substance qui permet de féconder une femelle.

À quel moment dois-je stériliser mon chien ?

Si vous décidez de faire stériliser votre chiot, vous devez le faire avant la puberté, entre 7 et 10 mois. Chez les grands chiens et les chiens géants, la puberté arrive un peu plus tard. Ils doivent donc être stérilisés à un âge un peu plus avancé. Votre vétérinaire est le seul qualifié pour vous indiquer le meilleur moment pour la stérilisation, c'est-à-dire le moment le plus sûr et le plus adapté pour vous et votre chiot.

Comment savoir si je dois stériliser mon chiot ?

La stérilisation a de nombreux avantages. Elle permet d'améliorer la santé de votre animal et a une incidence positive sur votre environnement familial :

La stérilisation réduit les fugues, l'agressivité et l'hostilité envers les autres chiens,

une diminution ou élimination du marquage de territoire par d'autres chiens mâles dans votre jardin,

diminution du risque de fugues chez votre chien,

élimination du risque de reproduction et de MST (maladies sexuellement transmissibles),

réduction des comportements agressifs.

Toutefois, certaines preuves suggèrent que les chiots stérilisés sont plus susceptibles de développer des tumeurs au niveau de la prostate et des os que les chiens non stérilisés.

Quelle alimentation pour mon chiot stérilisé ?

Une fois stérilisé, le métabolisme de votre chien change. Ses besoins énergétiques sont modifiés et il existe un risque réel de prise de poids. Ce problème peut apparaître en quelques semaines ou quelques mois seulement. Il est donc essentiel de vous y préparer si vous décidez de faire stériliser votre chiot.

Ses nouveaux besoins nutritionnels doivent être pris en compte immédiatement après l'opération en lui donnant une alimentation spécialement adaptée aux chiens stérilisés. Votre vétérinaire vous conseillera pour bien surveiller le poids de votre chien et lui fournir un aliment spécifique pour chien stérilisé après l'opération.

Stériliser un chiot est une intervention très courante et bénigne qui a de nombreux bénéfices pour votre chien; outre sa santé, il deviendra un compagnon plus calme et plus proche de vous. Demandez conseil à votre vétérinaire en cas de doute, car il est le seul qualifié pour vous informer.