L'hépatite canine chez les chiens

Qu'est-ce que l'hépatite de Rubarth ?

Infectious canine hepatitis is a very serious condition worldwide, caused by a highly infectious virus that affects the liver.

Elle peut se développer extrêmement rapidement chez les chiots et les chiens. Le taux de mortalité de l'hépatite de Rubarth chez les chiens varie de 10 à 30 %. Elle est souvent plus élevée chez les très jeunes chiens.

Quels sont les symptômes de l'hépatite de Rubarth ?

Un chiot ou un chien atteint de l'hépatite de Rubarth présentera divers symptômes. Soyez vigilant face aux signes suivants :

Fièvre

Léthargie

Diarrhée

Vomissements

Foie élargi

Douleurs abdominales

Un chiot ou un chien présentant un cas plus grave d'hépatite de Rubarth peut également présenter les symptômes suivants :

Ecchymose de la peau

Points rouges sur la peau

Ganglions lymphatiques enflés et élargis

Quelles sont les causes de l'hépatite de Rubarth ?

L'hépatite de Rubarth se transmet par le sang, les écoulements nasaux, la salive, l'urine ou les matières fécales des chiens infectés.

It’s a virus that can survive for a long time in canine communities and is difficult to remove as it is resistant to lipid solvents such as ether, as well as to acid and formalin.

Puis-je faire vacciner mon chiot contre l'hépatite de Rubarth ?

L'hépatite de Rubarth peut être évitée grâce au vaccin prévu à cet effet. Il est très important que le chien soit vacciné au bon âge.

Dans la plupart des cas, les chiots commencent un programme de vaccination à l'âge de six à huit semaines, et le vaccin contre l'hépatite de Rubarth est administré entre sept et neuf semaines.

Votre chiot recevra son premier rappel de l'hépatite de Rubarth entre 11 et 13 semaines. Ce n'est qu'après ce premier rappel que votre chiot sera protégé.

Comment savoir si mon chiot a besoin d'être vacciné ?

Les vaccins administrés aux chiots sont obligatoires et recommandés. Le vaccin contre l'hépatite de Rubarth est un vaccin obligatoire et il sera donc toujours administré à votre chiot dans le cadre du calendrier vaccinal mis en place par votre vétérinaire.

La vaccination protégera-t-elle toujours mon chien contre l'hépatite du chien ?

Les premières injections administrées pour l'hépatite de Rubarth ne le protégeront pas de manière permanente. Il est important de veiller à ce que votre chiot reçoive des injections de rappel tout au long de sa vie.

Votre chiot devra avoir un autre rappel à 15 mois, puis une fois par an pour s'assurer qu'il est vacciné contre l'infection.

Parlez-en à votre vétérinaire, car il pourra vous aider à choisir le programme de vaccination le mieux adapté aux besoins de votre chiot, en fonction du lieu où il passera du temps et des activités qu'il réalisera.

Que faire si je pense que mon chiot souffre ?

Si votre chiot présente l'un des symptômes d'hépatite de Rubarth, contactez immédiatement un vétérinaire. Il réalisera un certain nombre de tests sanguins, des tests d'anticorps et une immunofluorescence pour déterminer si votre chiot est infecté et vous recommander le meilleur traitement.

Vacciner votre chiot contre l'hépatite de Rubarth et d'autres maladies est l'une des mesures préventives les plus importantes que vous pouvez prendre pour garantir la santé de votre chiot tout au long de sa vie. Si vous avez des doutes sur ce vaccin ou que vous avez des questions concernant la vaccination dont votre chiot a besoin, parlez-en à votre vétérinaire.