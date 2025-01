Les données personnelles des participants (nom et prénom, adresse et adresse e-mail) ne seront stockées, traitées et utilisées par l’organisateur que dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données et pour la mise à disposition, l’exécution et le déroulement de l’action «jeu-concours» (y compris le contrôle des abus) et ne seront transmises aux partenaires de coopération mandatés que si cela est nécessaire pour la réalisation de cette action. La collecte des données à caractère personnel est nécessaire pour participer à l’action «jeu-concours». Elle repose juridiquement sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD ou l’intérêt légitime de l’organisateur d’éviter toute utilisation abusive de l’action «jeu-concours» conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour le déroulement de l’action (p. ex. en cas de questions liées à un formulaire incomplet), ROYAL CANIN ou l’un des partenaires de coopération chargés de l’action peut vous contacter par e-mail. Le traitement a lieu ici dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD (exécution du contrat).

Afin de protéger les données personnelles des personnes concernées, nous avons mis en place une procédure formelle pour les demandes de données personnelles. Veuillez soumettre votre demande via ce formulaire en ligne afin que votre requête puisse être traitée. Le formulaire de demande sera d’abord affiché en anglais, vous pourrez l’obtenir en français en cliquant dans la partie supérieure de l’écran.



Nous prenons la protection de votre vie privée très au sérieux et traitons vos données personnelles avec le plus grand soin. Pour savoir comment nous traitons vos données et quels sont vos droits concernant les données personnelles que nous stockons, consultez notre politique de confidentialité en cliquant sur les liens suivants :



pour l’Allemagne: https://www.mars.com/privacy-policy-germany

pour l’Autriche: https://www.mars.com/privacy-policy-austria

pour la Suisse: https://www.mars.com/privacy-policy-switzerland



Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG à l’adresse e-mail suivante: [email protected]mailto:[email protected]



En participant à cette action, vous acceptez les dispositions relatives à la protection des données.