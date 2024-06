Préparer l'arrivée de votre chiot

Couchage Choisissez-en un facile à nettoyer et qui conviendra à votre chiot pendant sa croissance.

Tapis pour chiot Ces tapis sont utiles pour nettoyer les accidents. Veillez donc à en avoir beaucoup en stock.

Caisse ou panier Votre chien doit avoir suffisamment d'espace pour se lever, se retourner, se coucher et s'étirer dans sa caisse.

Gamelles d'eau et de nourriture Les gamelles en acier inoxydable sont intéressantes car elles résistent aux mâchonnements et sont faciles à nettoyer. De plus, elles ne rouillent pas, ne s’écaillent pas et ne se cassent pas. Les gamelles en plastique sont toutefois plus appropriées pour les chiots sensibles aux bruits.

Nourriture conçue pour soutenir la croissance des chiots Vous devez commencer par nourrir votre chiot avec la nourriture qui lui était donnée avant que vous ne l’adoptiez.

Jouets Achetez des jouets, des balles ou des friandises à la bonne taille pour votre chiot. Les jouets pour chiens en caoutchouc sont souvent plus durables.

Collier et laisse Choisissez un collier qui s'adaptera à la croissance de votre chiot. Et vérifiez qu'il est suffisamment ajusté pour ne pas glisser sur sa tête.

Produits de nettoyage Achetez des produits de nettoyage non dangereux qui n'ont pas d'odeur forte pour éviter que votre chiot n'associe l'odeur aux accidents de propreté.

Équipement de toilettage Selon le type de pelage de votre chiot, vous pourriez avoir besoin d'une brosse, d'un peigne ou d'un gant de toilettage. Vous aurez également besoin d'un coupe-ongles conçu pour les chiens.