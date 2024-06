Guide relatif au changement d’alimentation du chien

Commencez par introduire le nouvel aliment en faible proportion en le mélangeant à sa nourriture habituelle, puis modifiez progressivement le rapport entre l’ancienne et la nouvelle nourriture sur environ une semaine jusqu’à l’intégration complète du nouvel aliment. Pendant les deux premiers jours, donnez-lui environ 25 % du nouvel aliment pour 75 % de sa nourriture habituelle, tout en surveillant le comportement de votre animal de compagnie et sa consommation de nourriture.

Si la transition se déroule bien après quelques jours, commencez à modifier le rapport entre la nouvelle et l’ancienne alimentation. Augmentez progressivement la proportion des nouveaux aliments pour atteindre une quantité égale d’anciens et de nouveaux aliments après quatre jours, puis 75 % de nouveaux aliments et 25 % de l’ancienne nourriture après six jours. Enfin, si votre chien tolère bien la nourriture, vous pouvez le nourrir entièrement avec les nouveaux aliments au bout de sept ou huit jours. Maintenez les habitudes alimentaire de votre animal de compagnie, en respectant les heures et les zones des repas lors de la transition à un nouvel aliment. Contactez votre vétérinaire si l’état de votre animal de compagnie vous préoccupe pendant la transition au nouvel aliment.