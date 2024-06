​10 aliments toxiques à ne pas donner à son chien

Aliments frits et gras

À l'instar des hommes, les aliments frits et gras peuvent être mauvais pour le chien. Des aliments riches en matières grasses peuvent provoquer des maux d’estomac chez le chien et contribuer à l'apparition d'une pancréatite chez certaines races. De plus, la consommation régulière de ces aliments est un facteur d'obésité et peut provoquer d'autres problèmes de santé.

Ail et oignon

Nombreux sont ceux qui utilisent régulièrement de l'oignon et de l'ail en cuisine, mais pour le chien, ces aliments sont toxiques. Qu'ils soient cuits ou crus, ils peuvent endommager ses globules rouges et entraîner une anémie.

Raisins et raisins secs

Ces fruits sont sains pour l'homme, mais toxiques pour le chien. Les raisins et les raisins secs ont un effet dévastateur sur la santé du chien et peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë et soudaine.

Fruits à coque

Même s'ils peuvent sembler sains, évitez de donner des fruits à coque à votre chien. Du fait de leur taille, ils présentent un risque d'étouffement. De plus, ils sont riches en matières grasses et peuvent provoquer des maux d'estomac chez votre animal de compagnie. Les noix de macadamia, plus particulièrement, seraient extrêmement toxiques pour le chien. Même si, en général, elles ne sont pas létales, elles peuvent entraîner une incapacité à marcher, des vomissements, une léthargie et des tremblements.

Lait, produits laitiers et fromage

À mesure qu'un chien grandit, sa capacité à digérer les produits laitiers s'atténue à cause du manque d'enzymes. Autrement dit, il peut présenter des signes d'intolérance au lactose à chaque fois qu'il consomme du lait, des produits laitiers ou du fromage, tels que des vomissements, une diarrhée et des maux d'estomac.

Si vous pensez que votre chien a consommé un produit défendu, il est vital de demander immédiatement conseil à votre vétérinaire. Tenez également ces aliments toxiques hors de portée de votre chien afin qu'il ne mange que ce qu'il y a de mieux pour lui.