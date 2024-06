Qu’est-ce qui assure la santé du système digestif de votre chien ?

Aider votre chien à maintenir un système digestif sain peut aider à améliorer de nombreux aspects de son bien-être général, de la qualité de ses selles à son apparence.

Fonctionnement du système digestif du chien

À l’instar des autres mammifères, le fonctionnement du système digestif de votre chien consiste en décomposer et digérer les aliments ingérés, et absorber les nutriments dont il a besoin lorsque les aliments transitent dans les organes.

L’intestin grêle est l’organe principal du système digestif où a lieu l’absorption des vitamines, des minéraux, des protéines, des lipides et des glucides. Une grande surface de cet organe est recouverte de différents types de cellules qui facilitent la digestion et l’absorption, ainsi que d’une microflore (bactéries « bénéfiques ») qui contribuent à la santé de l’intestin. Leur système digestif abrite également le plus grand nombre de cellules immunitaires de leur organisme, ce qui contribue à protéger votre chien.

Un système digestif canin en bonne santé présente le bon équilibre entre des bactéries « bénéfiques », des cellules immunitaires fonctionnant correctement et un régime alimentaire adapté à l’individu permet de préserver sa santé.