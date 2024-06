Repérer des signes de problèmes digestifs chez votre chien

Si vous avez remarqué des changements dans la digestion, les selles ou l’alimentation de votre chien, il est important de l’emmener chez votre vétérinaire afin qu’il puisse procéder à un examen complet. Toutefois, vous pouvez également observer de nombreux signes pouvant indiquer des problèmes digestifs spécifiques.

Il est utile de comprendre la digestion de votre chien et ce qui est « normal » pour lui quand il s'agit d'aller à la selle, ainsi que d'autres fonctions corporelles. Vous pourrez ainsi rapidement détecter si quelque chose ne va pas.

Diarrhée et problèmes digestifs chez le chien

La diarrhée est un symptôme fréquent des problèmes digestifs, notamment de l'intestin grêle et/ou du gros intestin. Si votre chien a la diarrhée, il ressentira le besoin de déféquer plus souvent, et le fera très régulièrement. Ses selles seront probablement plus liquides que solides et pourront contenir du mucus. Un problème du gros intestin entraînera chez votre chien des diarrhées de faible volume, mais très fréquentes.

Constipation chez le chien

La constipation est un autre symptôme fréquent des problèmes digestifs et peut avoir plusieurs causes sous-jacentes potentielles. Si votre chien est constipé, ses excréments seront durs ou secs, et il ira peu souvent à la selle. Il pourra également montrer des signes de tension accrue lorsqu’il tentera de déféquer.