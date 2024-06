Le défi majeur d'un chiot qui vient de naitre est de devenir autonome en matière de respiration, de chaleur et d'alimentation pour survivre à ce moment très critique. Pour l'y aider, il est important de préparer correctement la caisse de mise bas. Des bols d'eau ou un humidificateur doivent être utilisés pour maintenir l'espace entre 65 % et 70 % d'humidité et favoriser une respiration correcte, et une lampe à rayonnement ou infrarouge pour chauffer l'espace.

Presque immédiatement après la naissance, un éleveur pèsera les chiots pour donner un aperçu de leur état et identifier les chiots dont le poids est inférieur au poids prévu à la naissance. Le poids de naissance et la vitesse de croissance au cours des 48 premières heures sont des paramètres clés qui permettent à l'éleveur d'avoir un aperçu de l'état d'une portée et d'identifier les risques de mortalité néonatale.