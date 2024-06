Now that your dog is pregnant, it's essential to provide her - and her future litter - with the best start possible. En plus de lui préparer le lieu où elle va mettre bas, veiller à son confort, il est important de donner à votre chienne gestante une alimentation adaptée à ses besoins nutritionnels pour garantir sa santé et celle de ses chiots.

Offrir à une chienne en gestation une alimentation sur mesure peut avoir un impact significatif sur le bien-être de ses futurs chiots. For example, in a study of pregnant Boston Terriers, those given folic acid supplements when in heat and during the start of their gestation had litters with fewer incidences of cleft palate.1

Votre chienne, son comportement et la façon dont elle se nourrit sont susceptibles d'évoluer pendant la gestation. Voici donc les points importants à surveiller et comment veiller à ce que son alimentation couvre tous ses besoins.

Appétit et programme alimentaire de votre chienne en gestation

Au tout début de la gestation, votre chienne est susceptible d'être affectée par une perte d'appétit temporaire. Cela n'a rien d'anormal et son appétit reviendra pour subvenir aux besoins de sa portée en plein développement.

Il pourrait donc être tentant de modifier ses habitudes alimentaires pour qu'elles soient adaptées à son nouvel appétit. Cependant, il n'est pas judicieux de modifier les heures de repas de votre chienne gestante de cette façon. Cette approche peut nuire à la santé de votre chienne et de ses futurs chiots, car sa nutrition ne serait ni adéquate ni cohérente, ce qui pourrait entraîner des complications au moment de la mise bas. Il est important de respecter son rituel alimentaire en optant pour quelques changements spécifiques liés à sa gestation.

Nutrition de la chienne gestante

À la 5e semaine de gestation, les besoins énergétiques de votre chienne augmentent de 10 % par semaine car les chiots grandissent. Dans le même temps, sa transformation physique peut limiter sa capacité à manger. Elle ne parvient plus à absorber ni à digérer les nutriments dont elle a besoin. Il faut alors changer d'aliment et lui fournir un aliment élevé en énergie.

A partir du 42ème jour de gestation, vous pouvez opter pour une alimentation hautement énergétique pour couvrir les besoins nutritionnels accrus de votre chienne gestante. Toujours pour la même raison, n'hésitez pas à augmenter le volume de cet aliment de 10 % par semaine jusqu'à la mise bas, car votre chienne pourrait avoir besoin d'un supplément de nutriments et d'énergie.

Point important à garder à l'esprit : donnez à votre chienne gestante un aliment nutritionnellement équilibré qui ne nécessite pas de compléments. Certains d'entre eux, que vous donnez peut-être habituellement à votre chienne, comme le complément en calcium, peuvent perturber l'assimilation des vitamines et des minéraux par son corps pendant la gestation et entraîner des complications indésirables pour sa santé.