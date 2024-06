Explication de la nutrition du chiot

Nutrition du chiot à 7 mois

C'est le moment pour votre chiot de développer sa masse corporelle. Par conséquent, il a des besoins nutritionnels majoritairement en protéines. Cependant, il a besoin d'une protéine de haute qualité et facile à digérer, qui favorise l'absorption et la réutilisation des acides aminés par le corps, pour construire des tissus sains et ses anticorps.

Le rapport protéines/calories devrait être plus élevé dans la formulation d'un aliment pour chiot que dans celle d'un chien adulte, car leur croissance est rapide. Sans protéines, leurs défenses naturelles peuvent être diminuées, leur peau et leur pelage se détériorer et leur développement peut être retardé. Surveillez la quantité des rations distribuées pour s'assurer qu'ils ne prennent pas trop de poids pendant cette phase cruciale.

Nutrition du chiot à 10 mois

Chiens adultes et nutrition

Les chiens de race de petite taille et de très petite taille atteignent l' âge adulte à environ 10 mois, alors que les grands chiens ont besoin de plus de temps. À ce stade, tous les chiens ont besoin d'un soutien nutritionnel pour leurs articulations, en particulier les chiens de grande taille et de taille géante, car leurs muscles, en se développant, vont exercer une pression sur leur squelette. La glucosamine et la chondroïtine sont deux nutriments importants qui aident à nourrir le cartilage et le liquide permettant le fonctionnement normal des articulations. Sans ces nutriments, les chiots en croissance pourraient être sujets à des sensibilités d'articulaires plus tard dans leur vie.À l'âge adulte, votre chien aura besoin d'une alimentation bien équilibrée pour éviter de prendre du poids. On estime que plus du quart de tous les chiens adultes sont obèses. L'obésité peut exercer une pression excessive sur leurs os, leurs articulations et leurs organes, et ainsi réduire leur qualité de vie. Si vous avez correctement nourri votre chiot avec des aliments équilibrés sur le plan nutritionnel au cours de ces premiers mois de vie, et en suivant les quantités recommandées, à l'âge adulte, il devrait être un chien heureux et en bonne santé.

Si vous ne savez pas comment nourrir votre chiot pour qu'il reçoive la meilleure nutrition possible selon son âge et son mode de vie, parlez-en à votre vétérinaire qui saura vous conseiller.