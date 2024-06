À quelle fréquence doit-on nourrir un chiot

Quelle est la meilleure façon de nourrir mon chiot ?

La meilleure façon de nourrir votre chiot est de créer une routine et de vous y tenir. Nourrissez-le toujours aux mêmes heures, au même endroit, dans le même bol, pour qu'il sache exactement où et quand sont les repas. Ils n'ont pas besoin de variété dans leur alimentation contrairement aux humains, alors tenez-vous-en toujours au même aliment.

Lorsque vous changez d'aliment (par exemple, quand il évolue du stade de chiot à celui de chien adulte), faites-le sur une semaine environ, en mélangeant l'ancien aliment et le nouveau et en augmentant progressivement le pourcentage du nouveau.

Quand le bol de votre chiot est posé, il sent et touche la nourriture avec son nez pour en vérifier la température. Quand il commence à manger, surveillez-le pour vérifier que tout va bien, mais ne le dérangez pas car cela pourrait provoquer un comportement protecteur et agressif.

Laissez le bol par terre pendant 15 à 20 minutes, puis retirez-le, même s'il n'a pas tout mangé. Cela l'aidera à apprendre qu'il doit manger quand vous le décidez. Vous devez également nourrir votre chiot après votre repas ou à un autre moment, afin d'établir de la hiérarchie dans le foyer. Assurez-vous toujours qu'il y a suffisamment d'eau disponible et changez-la régulièrement.

Ne donnez pas de restes ou de petits morceaux à votre chiot car cela peut entraîner un mauvais comportement en perturbant leur routine.