Gérer le poids de votre chiot et le garder actif

Au cours de sa croissance, votre chiot va grandir très rapidement. Il est donc important de surveiller son poids. Un chiot obèse peut facilement devenir un chien adulte obèse si l'on ne surveille pas attentivement son comportement et son apport alimentaire.

Les chiens sont des animaux naturellement actifs. Ils tirent leur énergie des graisses; si leur alimentation est trop riche en graisse et qu'ils ne sont pas assez actifs, ils commencent à prendre du poids. Ce surplus de poids peut exercer une pression sur leur squelette, engendrer des troubles articulaires et imposer de plus fortes contraintes à leurs organes vitaux. Les maintenir en bonne forme et à leur poids idéal peut donc contribuer à améliorer leur qualité de vie.

Que faire pour gérer le poids de votre chiot

Set a routine for their feeding: nourrissez-le au même endroit, dans le même bol, aux mêmes heures de la journée. Cela l'aidera à comprendre quand et où se trouve « l'heure du repas » et à réguler ses habitudes alimentaires.

Donnez-lui des repas légers et réguliers, avec des rations contrôlées. Commencez avec trois repas par jour, puis passez à deux repas par jour une fois que la phase de croissance est terminée. Partager la ration quotidienne en des petits repas fréquents a pour effet de bien répartir l'apport énergétique au cours de la journée et facilite la digestion.

Permettez à votre chiot d'explorer son environnement assez tôt, à partir de deux mois. Ils doit s'habituer à son lieu de vie pour pouvoir jouer et dépenser son énergie en toute confiance. Au début, guidez-le et surveillez toujours ses jeux, surtout en présence d'enfants.

Pesez régulièrement votre chiot et ajustez ses rations conformément aux instructions qui accompagnent son aliment. C'est particulièrement important pour les chiens de petites races, dont la croissance est plus rapide que celle des grands chiens. Il peut falloir procéder à des ajustements plus fréquents.

Donnez à votre chiot des jouets pour l'encourager à être actif. Les boîtes en carton sont toujours amusantes et les jouets en caoutchouc durent longtemps ; choisissez-en un deux fois plus grand que la taille de sa gueule pour éviter qu'il ne s'étouffe ou n'avale de petites pièces.