La nourriture faite maison est-elle saine pour mon chat ?

Certains possesseurs souhaitent plus activement maitriser l'alimentaion de leur chat en leur donnant des aliments faits maison.

Préparer et cuire des aliments pour un chat peut sembler agréable et donner l'impression de varier les saveurs de ses repas. Cependant, les risques liés à la nourriture faite maison peuvent être plus nombreux que les avantages potentiels. Par exemple, il est extrêmement complexe de définir le bon équilibre des besoins nutritionnels des chats. De plus, la manière dont les chats perçoivent leur nourriture est très compliquée et ne repose pas que sur la saveur.

Les chats qui manquent d'un nutriment vital risquent de souffrir d'une carence et leur santé peut en être affectée. Il est donc important de comprendre les besoins nutritionnels individuels de votre chat et d'opter pour l'aliment qui répondra à tous ses besoins.

Les chats sont différents des humains

Préparer la nourriture pour chat est très différent de cuisiner des repas pour les humains. Pour commencer, les chats n'ont pas besoin de saveurs variées dans leur nourriture. Alors que les humains disposent de 9 000 papilles gustatives, les chats n'en ont que 4751, et ceux-ci perdront leur sensibilité en vieillissant. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'adapter la nourriture d'un chat à ses « goûts ».

Préparer la nourriture de votre chat ne se limite donc pas à la sélection d'ingrédients susceptibles d'être appréciés par celui-ci. La taille, la forme, l'odeur et la texture de l'aliment sont des facteurs essentiels qui garantissent l'acceptation d'un nouvel aliment par le chat. Ainsi, il est extrêmement complexe de perfectionner ces facteurs, tout en répondant au profil nutritionnel précis de votre chat.

De quels nutriments mon chat a-t-il besoin ?

Selon le Pet Food Institute, les chats ont besoin de plus de 40 nutriments essentiels chaque jour.2 Bien que les chats soient des carnivores stricts, leur alimentation ne doit pas se limiter à de la viande. En effet, ils ont besoin d'un large éventail de nutriments provenant d'autres sources pour rester en bonne santé et bénéficier d'un apport énergétique suffisant, notamment :

Les protéines

Les graisses

Les glucides

Les vitamines

Les minéraux

Dans la nature, les chats sauvages équilibrent ces besoins nutritionnels en mangeant toutes les parties de leurs proies, y compris les os et les intestins qui contiennent de petites quantités de matière végétale. Ils peuvent également consommer des plantes de temps en temps.

Tous ces groupes de nutriments doivent cependant être mélangés en différentes quantités pour fournir une alimentation complète et équilibrée aux chats domestiques. Des quantités insuffisantes ou excessives des différents groupes risquent de nuire à leur santé.

Les chats ne peuvent pas synthétiser l'ensemble des vitamines, minéraux et acides aminés essentiels dont ils ont besoin naturellement et doivent en consommer une partie dans leur alimentation. La taurine, par exemple, est vitale à la vision et à la fonction cardiaque des chats et provient uniquement des protéines animales.