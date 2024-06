La valeur nutritionnelle des céréales dans les aliments pour chats et chiens

Les glucides

Les céréales et les graines sont aussi une source de glucides de haute qualité. Les glucides contenus dans les céréales et graines sont uniquement des glucides complexes : l’amidon et les fibres (absence de sucres simples). L’amidon est source d’énergie pour les animaux de compagnie, et les fibres favorisent la santé des gastrointestinale.

En effet, certaines céréales, comme le riz brun ou blanc, peuvent être recommandées pour les chiens ou les chats souffrant de problèmes gastro-intestinaux tels que diarrhées, car elles sont naturellement faciles à digérer pour les animaux de compagnie.

Les chats et les chiens peuvent-ils digérer les céréales et les graines ?

Outre les nutriments qu'offrent les céréales, il est important de tenir compte de leur digestibilité pour les animaux de compagnie. La digestibilité d'un ingrédient c'est la part de nutriments assimilable par l'animal par rapport à la totalité des nutriments apportée par cet ingrédient. Par exemple, un ingrédient peut être riche en nutriments mais difficile à digérer pour un chat ou un chien. Par conséquent, lorsque moins de nutriments sont absorbés par les intestins de l'animal, moins de nutriments arrivent dans la circulation sanguine.

Un ingrédient hautement digestible pour les animaux de compagnie peut fournir une proportion beaucoup plus élevée de nutriments. Par conséquent, un chat ou un chien peut recevoir le même apport nutritionnel concentré en plus petites portions.

Les chats et les chiens sont capables de digérer les céréales transformées grâce aux enzymes présentes dans leur système digestif : Amylase pour les amidons et protéases pour les protéines.

Pour obtenir les éléments les plus nutritifs et digestibles des graines ou des céréales, l'ingrédient brut est broyé et chauffé au cours du processus de fabrication. Une fois l'enveloppe extérieure moins digestible supprimée, il reste les nutriments nécessaires aux chats et aux chiens.

Une fois ce processus de broyage et de cuisson effectué, certaines protéines végétales peuvent s'avérer plus digestes que les protéines animales. Cela a été démontré dans une comparaison de la digestibilité des sources de protéines brutes. En effet, le gluten de blé (99 %) et l'isolat de soja (95 %) sont plus digestes que le porc déshydraté (92 %), la volaille (88 %) et la farine d'agneau (88 %).2