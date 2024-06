Une fois que les besoins nutritionnels de votre animal de compagnie ont été déterminés et qu'un aliment formulé vous a été proposé par un nutritionniste vétérinaire, vous devrez investir dans du matériel spécialisé. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, un hachoir à viande haut de gamme, des hachoirs, des couteaux, des cisailles, des bols, des balances, des récipients, des gants et des planches à découper. Des normes d'hygiène strictes doivent également être respectées tout au long du processus de préparation pour éviter la contamination bactérienne.

Il peut également s'avérer difficile de sélectionner les ingrédients appropriés pour fournir tous les nutriments essentiels. Votre nutritionniste vétérinaire sélectionnera des ingrédients spécifiques afin que votre chien reçoive chaque nutriment dans la quantité appropriée. Certains ingrédients qui nous semblent nutritifs peuvent être toxiques pour votre chien. Les oignons sont par exemple une excellente source de vitamines et de potassium, qui sont tous deux des nutriments importants pour les animaux de compagnie, mais l'oignon en tant qu'ingrédient est en fait toxique pour les chiens quelle que soit la préparation.

Même si elles se procurent des ingrédients sûrs pour les chiens, les personnes qui ne sont pas habituées à fabriquer des aliments pour animaux de compagnie auront probablement du mal à extraire les bons nutriments dans les quantités appropriées. Il en résultera donc un risque de suralimentation ou de malnutrition.

Bien qu'il puisse être facile de trouver des recettes maison d'aliments pour animaux de compagnie, il est important de savoir que même avec le bon équipement et des ingrédients sains et nutritifs, il peut encore être très difficile de créer un aliment complet et équilibré chez soi. Avant de vous engager à produire votre propre nourriture pour animaux de compagnie, vous devriez consulter un nutritionniste vétérinaire, qui aura les connaissances scientifiques et nutritionnelles nécessaires pour garantir pleinement la santé et le bien-être de votre chien si celui-ci est nourri avec une alimentation faite maison.

Les chiens sont différents des humains

Si vous envisagez de préparer la nourriture de votre chien, rappelez-vous que celui-ci est très différent des humains, à la fois sur le plan nutritionnel et au niveau de ses habitudes alimentaires.

Le goût est moins important pour les chiens que pour les humains. Nous avons 9 000 papilles gustatives tandis que les chiens n'en ont que 1 700. Leur sens du goût est donc moins développé.2

En tant qu'êtres humains, nous mâchons et savourons notre nourriture, tandis que les chiens mordent et déchirent leurs aliments. Ils mâchent donc moins et mangent plus vite. La nourriture passe moins de temps sur leurs papilles gustatives.

Contrairement aux humains, les chiens n'ont pas besoin d'une alimentation variée. En effet, des troubles gastro-intestinaux peuvent découler d'un brusque changement d'alimentation. Si jamais vous devez modifier l'aliment de votre animal de compagnie, il est important de le faire lentement et progressivement. Lisez notre guide pour en savoir plus.

Ce qui compte le plus pour un chien, c'est l'arôme, la texture et la température de sa nourriture, ainsi que la régularité et la routine de son alimentation. L'apparence, la couleur et la variété des aliments importent peu. Par ailleurs, des problèmes digestifs risquent de survenir si vous changez trop souvent son alimentation.