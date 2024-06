Préserver la santé du système digestif de votre chat

Voici une question courante : combien de temps faut-il aux chats pour digérer la nourriture ? La nourriture se déplace dans l'intestin des chats en seulement 12 à 24 heures, tandis que la digestion humaine peut prendre jusqu'à cinq jours.2

Examen approfondi du système digestif des chats

À l'image des chiens et des humains, chaque élément du système digestif de votre chat contribue à la décomposition des aliments et à l'absorption des nutriments dont il a besoin. Il contient également des bactéries bénéfiques, appelées microbiote, qui préservent la santé de l'intestin et de nombreuses cellules du système immunitaire afin de garantir sa santé globale.

Le système digestif des chats peut être particulièrement sensible et peut être facilement perturbé par des changements brusques de son alimentation, par exemple. Il est également conçu pour que les chats mangent plus fréquemment et en plus petites quantités. Nombreux sont les chats qui mangent plusieurs petits repas par jour. Pour éviter que votre animal ne prenne du poids, il est donc important de connaître les rations quotidiennes et de les répartir lors de chaque petit repas.